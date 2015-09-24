ВТБ24 открыл в Перми флагманский офис. В России таких всего 10

«Сибирский тракт» стал 25 офисом ВТБ24 в Пермском крае и вторым, который был открыт в 2015 году. Напомним, в марте 2015 года ВТБ24 открыл в Перми офис «Театральный», специалилизирующийся на обслуживании премиальных клиентов. Еще раньше, в ноябре 2014 года, банк презентовал офис «Камский», ориентированный на самых состоятельных и обеспеченных клиентов.