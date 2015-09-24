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Posted 24 сентября 2015, 12:09

Published 24 сентября 2015, 12:09

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

ВТБ24 открыл в Перми флагманский офис. В России таких всего 10

ВТБ24 открыл в Перми флагманский офис. В России таких всего 10

24 сентября 2015, 12:09
Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru.
В банке рассчитывают, что ежедневно офис будут посещать от 800 до 1000 человек.

Сегодня, 24 сентября, Пермь с рабочим визитом посетил президент банка ВТБ24 Михаил Задорнов. В рамках своего визита, он принял участие в открытии первого флагманского офиса банка в Перми. Офис «Сибирский тракт» расположен по адресу Сибирская, 53. Напомним, ранее там работал торговый центр «Мирабелла».

По словам банкира, «флагманы» ВТБ24 открывает только в городах-миллиониках. «Это уникальный формат отделения с огромным операционным залом площадью 1200 кв. метров для всех категорий клиентов. В таком отделении работает от 70 до 80 сотрудников. Планируется, что ежедневно его будут посещать от 800 до 1000 человек», — отметил Задорнов.

«Сибирский тракт» стал 25 офисом ВТБ24 в Пермском крае и вторым, который был открыт в 2015 году. Напомним, в марте 2015 года ВТБ24 открыл в Перми офис «Театральный», специалилизирующийся на обслуживании премиальных клиентов. Еще раньше, в ноябре 2014 года, банк презентовал офис «Камский», ориентированный на самых состоятельных и обеспеченных клиентов.

Михаил Задорнов:— ВТБ24 серьезно инвестирует в развитие инфраструктуры в регионе. Мы рассчитываем наполнить офисы клиентами — существующими и новыми. Сейчас у ВТБ24 в Пермском крае доля чуть ниже, чем в целом по России. Но мы думаем, что с такой развитой инфраструктурой достигнем в регионе общероссийского показателя.

Отметим, ВТБ24 в Пермском крае контролирует 10,34% рынка кредитования населения и занимает второе место по этому показателю, уступая только Сбербанку. На рынке привлечения средств населения доля банка составляет 5,47%.

Фото: Кирилл Козлов
#Мнения#Банки
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