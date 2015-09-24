ВТБ24 открыл в Перми флагманский офис. В России таких всего 10

Posted 24 сентября 2015, 12:09
Published 24 сентября 2015, 12:09
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Сегодня, 24 сентября, Пермь с рабочим визитом посетил президент банка ВТБ24 Михаил Задорнов. В рамках своего визита, он принял участие в открытии первого флагманского офиса банка в Перми. Офис «Сибирский тракт» расположен по адресу Сибирская, 53. Напомним, ранее там работал торговый центр «Мирабелла».
По словам банкира, «флагманы» ВТБ24 открывает только в городах-миллиониках. «Это уникальный формат отделения с огромным операционным залом площадью 1200 кв. метров для всех категорий клиентов. В таком отделении работает от 70 до 80 сотрудников. Планируется, что ежедневно его будут посещать от 800 до 1000 человек», — отметил Задорнов.
«Сибирский тракт» стал 25 офисом ВТБ24 в Пермском крае и вторым, который был открыт в 2015 году. Напомним, в марте 2015 года ВТБ24 открыл в Перми офис «Театральный», специалилизирующийся на обслуживании премиальных клиентов. Еще раньше, в ноябре 2014 года, банк презентовал офис «Камский», ориентированный на самых состоятельных и обеспеченных клиентов.
Отметим, ВТБ24 в Пермском крае контролирует 10,34% рынка кредитования населения и занимает второе место по этому показателю, уступая только Сбербанку. На рынке привлечения средств населения доля банка составляет 5,47%.