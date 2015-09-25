Posted 25 сентября 2015, 11:56
Published 25 сентября 2015, 11:56
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
По-настоящему успешному современному бизнесу не обойтись без инноваций и модернизации. Как известно, вопрос упирается в деньги — не всегда компания может обойтись собственными средствами. По мнению управляющего филиалом «Пермский» банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) Татьяны Рыбаковене, сегодня в финансовой поддержке особенно нуждаются предприятия малого и среднего бизнеса.
«Покупка современного оборудования и внедрение новых технологий предполагают существенные затраты, и набор инструментов финансирования по-прежнему широк — поясняет Татьяна Рыбаковене. — Специально для этого сегмента банк «ГЛОБЭКС» предлагает кредитный продукт «ФИМ целевой» (в рамках кредитования по программам ОАО «МСП Банк»). Цель кредитования — финансирование модернизационных и инновационных проектов малого и среднего бизнеса (приобретение и ремонт основных средств, модернизация инженерных коммуникаций, внедрение новых технологий и т.п.)».
Заемщиками по программе «ФИМ Целевой» могут стать малые и средние предприятия (статус предприятия определяется в соответствии с ФЗ-209), работающие в своей сфере не менее года.
«Инструменты господдержки сегодня работают и делают доступными целевые кредиты, которые, в частности, «ГЛОБЭКС» предоставляет в рамках Группы Внешэкономбанка на прежних условиях. В частности, программа «Фим-целевой», где предприятия могут взять кредит на сумму до 60 млн рублей сроком до 5 лет. Также Банк предлагает государственную программу «МСП-маневр», где сумма кредита не превышает 150 млн рублей сроком до 7 лет, — уточняет Татьяна Рыбаковене. — Важно, чтобы компания предоставила нам бизнес-план, подтверждающий экономический эффект от реализации заявленного проекта».