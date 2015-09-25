Банк «ГЛОБЭКС» предлагает кредитный продукт «ФИМ целевой»

«Инструменты господдержки сегодня работают и делают доступными целевые кредиты, которые, в частности, «ГЛОБЭКС» предоставляет в рамках Группы Внешэкономбанка на прежних условиях. В частности, программа «Фим-целевой», где предприятия могут взять кредит на сумму до 60 млн рублей сроком до 5 лет. Также Банк предлагает государственную программу «МСП-маневр», где сумма кредита не превышает 150 млн рублей сроком до 7 лет, — уточняет Татьяна Рыбаковене. — Важно, чтобы компания предоставила нам бизнес-план, подтверждающий экономический эффект от реализации заявленного проекта».