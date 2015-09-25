Банк «ГЛОБЭКС» предлагает «запасной кошелёк»

Posted 25 сентября 2015, 10:02
Published 25 сентября 2015, 10:02
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Банк «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) предлагает держателям зарплатных карт кредитную карту с льготным периодом кредитования.
«Банк «ГЛОБЭКС» постоянно работает над тем, чтобы расширить финансовые возможности своих клиентов, - пояснила Татьяна Рыбаковене, управляющий филиалом «Пермский» банка «ГЛОБЭКС». - Кредитная карта с льготным периодом кредитования позволяет нашим «зарплатным» клиентам иметь своеобразный «запасной кошелёк», с помощью которого можно совершать покупки в любом месте и в любое удобное время. При этом льготный период кредитования (до 55 дней включительно) распространяется не только на оплату товаров и услуг, но и на снятие наличных денежных средств».
Клиент, получающий заработную плату на карту банка «ГЛОБЭКС», может подать заявку на получение кредитной карты с льготным периодом кредитования, обратившись в офис Банка. Срок рассмотрения заявки – не более 3 дней.