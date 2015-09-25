Банк «ГЛОБЭКС» предлагает «запасной кошелёк»

«Банк «ГЛОБЭКС» постоянно работает над тем, чтобы расширить финансовые возможности своих клиентов, - пояснила Татьяна Рыбаковене, управляющий филиалом «Пермский» банка «ГЛОБЭКС». - Кредитная карта с льготным периодом кредитования позволяет нашим «зарплатным» клиентам иметь своеобразный «запасной кошелёк», с помощью которого можно совершать покупки в любом месте и в любое удобное время. При этом льготный период кредитования (до 55 дней включительно) распространяется не только на оплату товаров и услуг, но и на снятие наличных денежных средств».