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Posted 25 сентября 2015, 12:16

Published 25 сентября 2015, 12:16

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

Минюст зарегистрировал новый Устав Перми

Минюст зарегистрировал новый Устав Перми

25 сентября 2015, 12:16
Фото: Properm.ru.
Общественное обсуждение проекта Устава, его принятие на заседании Пермской городской Думы проходило в условиях открытости и доступности.

23 сентября 2015 года Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю было принято решение о государственной регистрации нового Устава города Перми.

«Устав вступит в законную силу после его официального опубликования, о чем в реестр уставов муниципальных образований будет внесена соответствующая запись. Положения Устава, касающиеся нового порядка избрания Главы города, будут применяться к Главе города Перми, избранному после вступления в силу настоящего решения», — сообщают в минюсте.

Так же на сайте ведомства отмечают, что принятию Устава предшествовала большая подготовительная работа, в которую входила разработка проекта Устава (с учетом всех требований законодательства, местных особенностей и традиций), общественное обсуждение проекта Устава, его принятие на заседании Пермской городской Думы 25 августа. Все стадии проходили в условиях открытости и доступности.

#Политика#Минюст
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