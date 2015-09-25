Минюст зарегистрировал новый Устав Перми

Так же на сайте ведомства отмечают, что принятию Устава предшествовала большая подготовительная работа, в которую входила разработка проекта Устава (с учетом всех требований законодательства, местных особенностей и традиций), общественное обсуждение проекта Устава, его принятие на заседании Пермской городской Думы 25 августа. Все стадии проходили в условиях открытости и доступности.