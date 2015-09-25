Минюст зарегистрировал новый Устав Перми

Posted 25 сентября 2015, 12:16
Published 25 сентября 2015, 12:16
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
23 сентября 2015 года Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю было принято решение о государственной регистрации нового Устава города Перми.
«Устав вступит в законную силу после его официального опубликования, о чем в реестр уставов муниципальных образований будет внесена соответствующая запись. Положения Устава, касающиеся нового порядка избрания Главы города, будут применяться к Главе города Перми, избранному после вступления в силу настоящего решения», — сообщают в минюсте.
Так же на сайте ведомства отмечают, что принятию Устава предшествовала большая подготовительная работа, в которую входила разработка проекта Устава (с учетом всех требований законодательства, местных особенностей и традиций), общественное обсуждение проекта Устава, его принятие на заседании Пермской городской Думы 25 августа. Все стадии проходили в условиях открытости и доступности.