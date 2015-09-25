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Posted 25 сентября 2015, 12:15

Published 25 сентября 2015, 12:15

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

«Поезд — Поезд». Пермяки придумывают название электричке «Пермь-Екатеринбург»

«Поезд — Поезд». Пермяки придумывают название электричке «Пермь-Екатеринбург»

25 сентября 2015, 12:15
Фото: Properm.ru.
На днях в социальных сетях было объявлено голосование.

«Пермская пригородная компания» разместила в соцсетях опрос, посвященный названию новой электрички, которую должны запустить по маршруту «Пермь-Екатеринбург» уже в октябре.

В «ППК» предлагают несколько вариантов для названия — «Пермский экспресс», дневной экспресс «Парма», «Пермь-Екатеринбург» или просто поезд «Поезд». Пользователи высказывают некоторые сомнения по поводу запуска электрички в октябре, потому что на официальном сайте пока нет никаких изменений. Кроме того, люди интересуются ценой проезда и вопросом, встанет ли на пути новая электричка «Ласточка» или опять пустят старую.

Напомним,разговоры о возвращении маршрута велись еще летом, а в мае этого года проводился пробный запуск «Ласточки». Электропоезд добрался до Екатеринбурга за 4 часа 47 минут.

#Общество#Пермь-екатеринбург#Ласточка#Электричка
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