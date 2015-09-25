«Поезд — Поезд». Пермяки придумывают название электричке «Пермь-Екатеринбург»

В «ППК» предлагают несколько вариантов для названия — «Пермский экспресс», дневной экспресс «Парма», «Пермь-Екатеринбург» или просто поезд «Поезд». Пользователи высказывают некоторые сомнения по поводу запуска электрички в октябре, потому что на официальном сайте пока нет никаких изменений. Кроме того, люди интересуются ценой проезда и вопросом, встанет ли на пути новая электричка «Ласточка» или опять пустят старую.