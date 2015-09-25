Сбербанк напоминает о правилах безопасности при использовании банковских продуктов

Никогда не сообщайте посторонним лицам (в том числе сотрудникам банка) персональные данные, которые должен знать только клиент: PIN-код, CVV-код (цифры на обратной стороне карты), срок действия карты, идентификатор и пароль в «Сбербанк Онлайн», одноразовые пароли для проведения операций (полученные по SMS или с чеков), контрольная информация по картам.

Не устанавливайте приложения, полученные от неизвестных вам источников, на мобильный телефон, на который банк отправляет SMS с подтверждающими одноразовыми паролями. Помните, что банк не рассылает своим клиентам ссылки или указания на установку приложений через SMS/MMS/Email — сообщения.

Сбербанк никогда не запрашивает пароли для отмены операций в «Сбербанк Онлайн». Если клиенту предлагается ввести пароль для отмены операции, то нужно прекратить сеанс использования услуги и срочно обратиться в банк.

Обратите внимание, что для входа в Личный кабинет требуется только идентификатор и пароль/одноразовый пароль. В случае, если от клиента требуют любую другую персональную информацию, также необходимо прекратить сеанс использования услуги и срочно обратиться в банк.

Внимательно проверяйте текст SMS с одноразовыми паролями — реквизиты получателя в сообщении должны соответствовать реквизитам платежа, набранным клиентом. Вводить одноразовые пароли следует только в том случае, если они совпадают, и операция инициирована клиентом.

Проверяйте, что установлено защищенное SSL-соединение с официальными сайтами услуги: https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do, https://online.sberbank.ru/.