Сбербанк напоминает о правилах безопасности при использовании банковских продуктов

Posted 25 сентября 2015, 11:37
Published 25 сентября 2015, 11:37
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Сбербанк России продолжает развивать современные сервисы дистанционного банковского обслуживания, позволяя клиентам пользоваться банковскими услугами в режиме 24/7, в любое время и в любом месте. Однако развитие цифровых технологий привлекает внимание и мошенников, которые изобретают все новые схемы в отношении клиентов коммерческих банков, управляющих своими счетами посредством электронных средств платежа. Сбербанк напоминает, что соблюдение простых правил безопасности позволит уберечь денежные средства от посягательств мошенников.
В последнее время активно используются схемы мошенничества, основанные на «социальной инженерии». В основе своей они предполагают «вытягивание» из клиента конфиденциальной информации с использованием различных каналов коммуникаций (например, просят сообщить по телефону реквизиты банковской карты, одноразовые пароли), либо убеждения в совершении тех или иных действий под различным предлогом (например, представившись сотрудниками банка, просят подойти к банкомату и последовать инструкциям).
Клиентам необходимо помнить и соблюдать элементарные правила безопасности:
Подробную информацию по вопросам использования и безопасности дистанционных сервисов можно найти на сайте Сбербанка или уточнить у сотрудников в подразделениях Сбербанка.