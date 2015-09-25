properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября 2015, 11:37

Published 25 сентября 2015, 11:37

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

Сбербанк напоминает о правилах безопасности при использовании банковских продуктов

Сбербанк напоминает о правилах безопасности при использовании банковских продуктов

25 сентября 2015, 11:37
Фото: Properm.ru.
Соблюдение простых правил безопасности позволит уберечь денежные средства от посягательств мошенников.

Сбербанк России продолжает развивать современные сервисы дистанционного банковского обслуживания, позволяя клиентам пользоваться банковскими услугами в режиме 24/7, в любое время и в любом месте. Однако развитие цифровых технологий привлекает внимание и мошенников, которые изобретают все новые схемы в отношении клиентов коммерческих банков, управляющих своими счетами посредством электронных средств платежа. Сбербанк напоминает, что соблюдение простых правил безопасности позволит уберечь денежные средства от посягательств мошенников.

В последнее время активно используются схемы мошенничества, основанные на «социальной инженерии». В основе своей они предполагают «вытягивание» из клиента конфиденциальной информации с использованием различных каналов коммуникаций (например, просят сообщить по телефону реквизиты банковской карты, одноразовые пароли), либо убеждения в совершении тех или иных действий под различным предлогом (например, представившись сотрудниками банка, просят подойти к банкомату и последовать инструкциям).

Клиентам необходимо помнить и соблюдать элементарные правила безопасности:

  • Никогда не сообщайте посторонним лицам (в том числе сотрудникам банка) персональные данные, которые должен знать только клиент: PIN-код, CVV-код (цифры на обратной стороне карты), срок действия карты, идентификатор и пароль в «Сбербанк Онлайн», одноразовые пароли для проведения операций (полученные по SMS или с чеков), контрольная информация по картам.
  • Не устанавливайте приложения, полученные от неизвестных вам источников, на мобильный телефон, на который банк отправляет SMS с подтверждающими одноразовыми паролями. Помните, что банк не рассылает своим клиентам ссылки или указания на установку приложений через SMS/MMS/Email — сообщения.
  • Сбербанк никогда не запрашивает пароли для отмены операций в «Сбербанк Онлайн». Если клиенту предлагается ввести пароль для отмены операции, то нужно прекратить сеанс использования услуги и срочно обратиться в банк.
  • Обратите внимание, что для входа в Личный кабинет требуется только идентификатор и пароль/одноразовый пароль. В случае, если от клиента требуют любую другую персональную информацию, также необходимо прекратить сеанс использования услуги и срочно обратиться в банк.
  • Внимательно проверяйте текст SMS с одноразовыми паролями — реквизиты получателя в сообщении должны соответствовать реквизитам платежа, набранным клиентом. Вводить одноразовые пароли следует только в том случае, если они совпадают, и операция инициирована клиентом.
  • Проверяйте, что установлено защищенное SSL-соединение с официальными сайтами услуги: https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do, https://online.sberbank.ru/.
  • При любых подозрениях на компрометацию паролей (постоянного или разовых) посторонними лицами (в т.ч. представившимися сотрудниками банка) или запросах на выполнение неинициированных клиентом операций, следует незамедлительно обратиться в службу помощи банка.

Подробную информацию по вопросам использования и безопасности дистанционных сервисов можно найти на сайте Сбербанка или уточнить у сотрудников в подразделениях Сбербанка.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика