Следователи ищут свидетелей особо тяжкого преступления, совершенного у центрального рынка

Posted 25 сентября 2015, 13:26
Published 25 сентября 2015, 13:26
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Cледственный отдел по Ленинскому району Перми возбудил уголовное дело по факту смерти в медицинском учреждении 68-летнего мужчины. Погибшего нашли поздним вечером 26 августа 2015 года, он был доставлен в больницу от остановочного комплекса возле Центрального рынка города Перми с черепно-мозговой травмой.
Сейчас следствие устанавливает обстоятельства получения погибшим травм и разыскивает возможных очевидцев произошедшего. Следственные органы просят сообщить возможных очевидцев какую-либо информацию о событиях, происходящих 26 августа 2015 года на остановочном комплексе возле Центрального рынка города Перми и оказать содействие в установлении обстоятельств произошедшего.