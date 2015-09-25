properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября 2015, 13:26

Published 25 сентября 2015, 13:26

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

Следователи ищут свидетелей особо тяжкого преступления, совершенного у центрального рынка

Следователи ищут свидетелей особо тяжкого преступления, совершенного у центрального рынка

25 сентября 2015, 13:26
Фото: Properm.ru.
Сейчас разыскиваются возможные очевидцы для уточнения обстоятельств произошедшего.

Cледственный отдел по Ленинскому району Перми возбудил уголовное дело по факту смерти в медицинском учреждении 68-летнего мужчины. Погибшего нашли поздним вечером 26 августа 2015 года, он был доставлен в больницу от остановочного комплекса возле Центрального рынка города Перми с черепно-мозговой травмой.

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства получения погибшим травм и разыскивает возможных очевидцев произошедшего. Следственные органы просят сообщить возможных очевидцев какую-либо информацию о событиях, происходящих 26 августа 2015 года на остановочном комплексе возле Центрального рынка города Перми и оказать содействие в установлении обстоятельств произошедшего.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика