Следователи ищут свидетелей особо тяжкого преступления, совершенного у центрального рынка

Cледственный отдел по Ленинскому району Перми возбудил уголовное дело по факту смерти в медицинском учреждении 68-летнего мужчины. Погибшего нашли поздним вечером 26 августа 2015 года, он был доставлен в больницу от остановочного комплекса возле Центрального рынка города Перми с черепно-мозговой травмой.