В Перми 20-летняя мать подозревается в попытке убить своего годовалого ребенка

Posted 25 сентября 2015, 05:01
Published 25 сентября 2015, 05:01
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
В среду, 23 сентября, в 10:00 утра со скорой помощи поступило сообщение о ребенке, выпавшем из окна пятого этажа. Малыш с телесными повреждениями и травмами головы был госпитализирован в медицинское учреждение. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
Как сообщает СУ СКР, подозреваемая — 20-летняя мать ребенка выбросила его из окна. На данный момент против нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). «Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента. Собираются показания соседей, выясняется мотив преступления», — сообщила пресс-секретарь следственного комитета Ирина Незнамова корреспонденту Properm.ru
Расследование уголовного дела продолжается.