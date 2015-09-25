В Перми 20-летняя мать подозревается в попытке убить своего годовалого ребенка

В среду, 23 сентября, в 10:00 утра со скорой помощи поступило сообщение о ребенке, выпавшем из окна пятого этажа. Малыш с телесными повреждениями и травмами головы был госпитализирован в медицинское учреждение. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.