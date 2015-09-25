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Posted 25 сентября 2015, 05:01

Published 25 сентября 2015, 05:01

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

В Перми 20-летняя мать подозревается в попытке убить своего годовалого ребенка

В Перми 20-летняя мать подозревается в попытке убить своего годовалого ребенка

25 сентября 2015, 05:01
Фото: Properm.ru.
Утром 23 сентября, по данным следственного комитета, молодая мать выбросила малыша из окна.

В среду, 23 сентября, в 10:00 утра со скорой помощи поступило сообщение о ребенке, выпавшем из окна пятого этажа. Малыш с телесными повреждениями и травмами головы был госпитализирован в медицинское учреждение. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Как сообщает СУ СКР, подозреваемая — 20-летняя мать ребенка выбросила его из окна. На данный момент против нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). «Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента. Собираются показания соседей, выясняется мотив преступления», — сообщила пресс-секретарь следственного комитета Ирина Незнамова корреспонденту Properm.ru

Расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия#Покушение на убийство#Ребенок
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