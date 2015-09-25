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Posted 25 сентября 2015, 08:45

Published 25 сентября 2015, 08:45

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

В Перми неизвестный кинул «коктейль Молотова» на автостоянку

В Перми неизвестный кинул «коктейль Молотова» на автостоянку

25 сентября 2015, 08:45
Фото: Properm.ru.
По одной из версий, поджигатель хотел спалить машину предпринимателя.

Инцидент произошел сегодня ночью, 25 сентября, на одной из автостоянок в Закамске.

Как сообщили корреспонденту Properm.ru в полиции, сейчас следователи проводят следственные мероприятия по выяснению личности поджигателя, устанавливают подробности произошедшего и подсчитывают сумму ущерба.

По версии «АиФ-Прикамье», злоумышленник хотел поджечь машину предпринимателя, но огонь перекинулся на другие машины. Сумма ущерба составила несколько миллионов рублей.

#Происшествия#Поджигатель
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