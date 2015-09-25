В Перми неизвестный кинул «коктейль Молотова» на автостоянку

Posted 25 сентября 2015, 08:45
Published 25 сентября 2015, 08:45
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Инцидент произошел сегодня ночью, 25 сентября, на одной из автостоянок в Закамске.
Как сообщили корреспонденту Properm.ru в полиции, сейчас следователи проводят следственные мероприятия по выяснению личности поджигателя, устанавливают подробности произошедшего и подсчитывают сумму ущерба.
По версии «АиФ-Прикамье», злоумышленник хотел поджечь машину предпринимателя, но огонь перекинулся на другие машины. Сумма ущерба составила несколько миллионов рублей.