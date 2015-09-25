В Перми осудили кредитную мошенницу, обманувшую банки на 10,4 млн рублей

Posted 25 сентября 2015, 06:00
Published 25 сентября 2015, 06:00
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
В Ленинском районном суде вынесли приговор гражданке Сохибовой, обвиняемой в «мошенничестве, совершенном в особо крупном размере», сообщает прокуратура.
Причиненный ущерб в ходе следствия возмещен не был. Заявленные исковые требования судом по существу рассмотрены не были, за истцами признано право на удовлетворение в порядке гражданского судопроизводства. При этом обеспечительный арест, наложенный в рамках настоящего дела на имущество, судом при вынесении приговора был снят.
Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей.