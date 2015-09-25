В Перми осудили кредитную мошенницу, обманувшую банки на 10,4 млн рублей

Причиненный ущерб в ходе следствия возмещен не был. Заявленные исковые требования судом по существу рассмотрены не были, за истцами признано право на удовлетворение в порядке гражданского судопроизводства. При этом обеспечительный арест, наложенный в рамках настоящего дела на имущество, судом при вынесении приговора был снят.