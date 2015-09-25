properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября 2015, 06:00

Published 25 сентября 2015, 06:00

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

В Перми осудили кредитную мошенницу, обманувшую банки на 10,4 млн рублей

В Перми осудили кредитную мошенницу, обманувшую банки на 10,4 млн рублей

25 сентября 2015, 06:00
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кругом обман
Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей.

В Ленинском районном суде вынесли приговор гражданке Сохибовой, обвиняемой в «мошенничестве, совершенном в особо крупном размере», сообщает прокуратура.

Как было установлено, используя при оформлении кредитных договоров подложные документы путем обмана и злоупотребления доверием женщина похитила денежные средства ООО «Хоум Кредит энд Финанс банк» и ООО «Русфинанс Банк» на общую сумму 10,4 млн рублей.

Причиненный ущерб в ходе следствия возмещен не был. Заявленные исковые требования судом по существу рассмотрены не были, за истцами признано право на удовлетворение в порядке гражданского судопроизводства. При этом обеспечительный арест, наложенный в рамках настоящего дела на имущество, судом при вынесении приговора был снят.

Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей.

#Банки#Кругом обман
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика