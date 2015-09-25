«Вега-Моторс» откроет еще один автоцентр KIA в Перми

Posted 25 сентября 2015, 08:05
Published 25 сентября 2015, 08:05
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
По информации издания, открытие нового автоцентра планируется в конце текущего года. Новый автоцентр KIA расположится в Камской долине, по соседству с автоцентром «Демидыч». На выкупленом компанией «Вега-Моторс» земельном участке уже начались подготовительные работы.
Напомним, сейчас в Перми действуют два автоцентра KIA: компании «ДАВ-Авто» на улице Героев Хасана и компании «Вега-Моторс» на шоссе Космонатов. Компания «Вега-Моторс» сотрудничает с KIA с 2012 года.