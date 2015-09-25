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Posted 25 сентября 2015, 08:05

Published 25 сентября 2015, 08:05

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

«Вега-Моторс» откроет еще один автоцентр KIA в Перми

«Вега-Моторс» откроет еще один автоцентр KIA в Перми

25 сентября 2015, 08:05
Фото: Properm.ru.
Действующий дилер корейской марки забрал еще одну возможность представлять KIA, которая высвободилась после ухода с рынка холдинга «Экс Авто».

Соглашение с «Вега-Моторс» об открытии нового автоцентра KIA в Перми было подписано в июне 2015 года, сообщает «Ъ» со ссылкой на «Киа Моторс Рус».

По информации издания, открытие нового автоцентра планируется в конце текущего года. Новый автоцентр KIA расположится в Камской долине, по соседству с автоцентром «Демидыч». На выкупленом компанией «Вега-Моторс» земельном участке уже начались подготовительные работы.

Напомним, сейчас в Перми действуют два автоцентра KIA: компании «ДАВ-Авто» на улице Героев Хасана и компании «Вега-Моторс» на шоссе Космонатов. Компания «Вега-Моторс» сотрудничает с KIA с 2012 года.

#Авто#Kia
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