«Вега-Моторс» откроет еще один автоцентр KIA в Перми

Напомним, сейчас в Перми действуют два автоцентра KIA: компании «ДАВ-Авто» на улице Героев Хасана и компании «Вега-Моторс» на шоссе Космонатов. Компания «Вега-Моторс» сотрудничает с KIA с 2012 года.