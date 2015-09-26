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Posted 26 сентября 2015, 06:01

Published 26 сентября 2015, 06:01

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

На выходные изменится маршрут троллейбуса №10

На выходные изменится маршрут троллейбуса №10

26 сентября 2015, 06:01
Фото: Properm.ru.
В последующие дни маршрут будет работать в обычном режиме.

С утра 26 сентября и до 20:00 27 сентября изменится путь следования троллейбусного маршрута №10 «Микрорайон Парковый — площадь Дружбы», сообщает администрация города.

В направлении площади Дружбы от остановки «Центр Муравейник» троллейбусы будут следовать по Комсомольскому проспекту, улицам Белинского, Чернышевского, Южной дамбе и бульвару Гагарина. В обратном направлении движение будет осуществляться без изменений.

Изменение маршрута связано с проведением работ на коммунальных сетях на пересечении улиц Островского и Луначарского. В последующие дни маршрут будет работать в обычном режиме.

#Авто#Маршрут
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