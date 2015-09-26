На выходные изменится маршрут троллейбуса №10

В направлении площади Дружбы от остановки «Центр Муравейник» троллейбусы будут следовать по Комсомольскому проспекту, улицам Белинского, Чернышевского, Южной дамбе и бульвару Гагарина. В обратном направлении движение будет осуществляться без изменений.