На выходные изменится маршрут троллейбуса №10

Posted 26 сентября 2015, 06:01
Published 26 сентября 2015, 06:01
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
С утра 26 сентября и до 20:00 27 сентября изменится путь следования троллейбусного маршрута №10 «Микрорайон Парковый — площадь Дружбы», сообщает администрация города.
В направлении площади Дружбы от остановки «Центр Муравейник» троллейбусы будут следовать по Комсомольскому проспекту, улицам Белинского, Чернышевского, Южной дамбе и бульвару Гагарина. В обратном направлении движение будет осуществляться без изменений.
Изменение маршрута связано с проведением работ на коммунальных сетях на пересечении улиц Островского и Луначарского. В последующие дни маршрут будет работать в обычном режиме.