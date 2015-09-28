Сергей Панюшкин о банкоматах Сбербанка: «Сейчас наш главный конкурент — наличные»

В банке признают, что еще много клиентов, которые не используют карты по назначению. «Сейчас наш главный конкурент — наличные. Мы поощряем тех, кто выбирает карты. При безналичной оплате услуг ЖКХ или мобильной связи комиссия либо не взимается вовсе, либо она существенно ниже, чем при оплате «живыми» деньгами. Кроме того, при открытии вкладов через интернет или банкомат мы предлагаем повышенную ставку — разница порой доходит до одного процента. В конце концов, платить картой просто удобнее», — говорит Панюшкин.