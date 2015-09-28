Сергей Панюшкин о банкоматах Сбербанка: «Сейчас наш главный конкурент — наличные»

Posted 28 сентября 2015, 12:50
Published 28 сентября 2015, 12:50
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Директор центра управления сетью устройств самообслуживания Сбербанка Сергей Панюшкин в интервью «Ленте.ру» рассказал о том, какие сейчас внедряются технологические новинки в банкоматы. «Из последних новинок — автоматическое выявление и урегулирование операций со сбоями. Они устраняются без участия клиента», — отмечает Панюшкин. По его словам, Сбербанк также регулярно учитывает мнение клиентов.
В банке признают, что еще много клиентов, которые не используют карты по назначению. «Сейчас наш главный конкурент — наличные. Мы поощряем тех, кто выбирает карты. При безналичной оплате услуг ЖКХ или мобильной связи комиссия либо не взимается вовсе, либо она существенно ниже, чем при оплате «живыми» деньгами. Кроме того, при открытии вкладов через интернет или банкомат мы предлагаем повышенную ставку — разница порой доходит до одного процента. В конце концов, платить картой просто удобнее», — говорит Панюшкин.
При этом в Сбербанке говорят, что работают не только над удобством, но и безопасностью.
Отметим, число таких преступлений снижается. «Два года назад их было зафиксировано около 2,5 тысяч. В 2014-м — полторы тысячи. С января по май 2015 года — в 10 раз меньше, чем в 2013-м. Точно такая же динамика и по задержаниям преступников», — добавляет специалист.