Стартуют все! В Перми прошел Всероссийский «Кросс Нации-2015»

Пермякам Максим пожелал хотя бы просто пробежать дистанцию вместе со всеми, не ради результата, а ради положительных эмоций: «Это же Всероссийский день бега! Нужно показать всему миру, что мы — здоровая нация, что мы можем не только языками трещать но и показать себя в любом виде спорта. Необязательно готовиться к таким соревнованиям, ведь в них главное не победа, а участие. В этом и заключается «Кросс нации» — бегут все».