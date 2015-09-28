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Posted 28 сентября 2015, 11:14

Published 28 сентября 2015, 11:14

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

Стартуют все! В Перми прошел Всероссийский «Кросс Нации-2015»

Стартуют все! В Перми прошел Всероссийский «Кросс Нации-2015»

28 сентября 2015, 11:14
Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru.
В Пермском крае во Всероссийском дне бега приняло участие около 17 тыс. человек: дети, взрослые, спортсмены, актеры. Как прошел спортивный праздник в Перми - смотрите в фоторепортаже Properm.ru.

27 сентября в Перми прошел традиционный Всероссийский день бега — «Кросс Нации — 2015». В этом году он был посвящен 70-летию Великой Победы. В Перми спортивный праздник собрал несколько тысяч человек, в крае их число превысило 17 тыс. В этом году с погодой бегунам повезло — на небе ни облачка, а солнце приятно согревало своим осенним теплом.

«Самая главная особенность этого года — это солнечное чистое небо над моей головой. В последние годы с погодой не всегда везло. В этом году решили сменить площадку и организовать праздник у ДК Солдатова — более компактно и удобно. Мне кажется, что зрителям и участникам тоже нравится», — поделился своими впечатлениями министр физической культуры и спорта Пермского края Павел Лях.

Забеги поделили по группам и расстояниям. Первыми дистанцию в 1 км бежали малыши — воспитанники детских спортивных школ возрасте от 9 лет. После забега малышей состоялась так называемая «Победная верста» — символический забег на 1945 метров. На нее мог выйти любой желающий, даже без регистрации. Наряду со всеми в забеге приняли участие пермские спортсмены — футболисты «Амкара», баскетболисты «Пармы», «Пермские медведи» и «Звезда — 2005». Кроме них на дистанцию вышел известный пермский актер Николай Наумов под символическим номером «59». Кстати, финишную черту он пересек в первой десятке.

«Сегодняшним бегунам пожелаю крепкого здоровья, семейного благополучия и да прибудет с нами Бог! Сам занимаюсь спортом на любительском уровне — бокс, зимой сноуборд, летом вот увлекся бегом», — рассказал актер корреспонденту Properm.ru.

Кроме Николая Наумова соревнования посетил известный пермский бегун-олимпиец Максим Дылдин. К сожалению, из-за травмы ноги, полученной в августе на соревнованиях, спортсмен не смог поучаствовать в кроссе в этом году.

Пермякам Максим пожелал хотя бы просто пробежать дистанцию вместе со всеми, не ради результата, а ради положительных эмоций: «Это же Всероссийский день бега! Нужно показать всему миру, что мы — здоровая нация, что мы можем не только языками трещать но и показать себя в любом виде спорта. Необязательно готовиться к таким соревнованиям, ведь в них главное не победа, а участие. В этом и заключается «Кросс нации» — бегут все».

По окончании «Победной версты» начались забеги на дистанции 2 км и 4 км. Самым быстрым пермяком оказался Андрей Менякин — кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. Четыре километра он пробежал за 12 минут и 44 секунды.

Некоторые участники соревнований выделялись своей экстравагантностью. Например, один из участников бегал в одних шортах: без футболки и босиком. Другой — бегал в комуфляже, берцах и «боевой выкладке». Можно было встретить даже целые спортивные семьи, когда отец бежал дистанцию, неся маленького сына на своей шее.

Кроме самого бега на «Кроссе Нации» пермяков развлекали песнями со сцены. Недалеко от нее расположился стенд, на котором можно было на время разобрать и собрать автомат Калашникова, подержать в руках пулемет и пистолет.

Олег Дудоладов, директор военно-патриотической школы им. Александра Стефановского:— Сегодня мы здесь развлекаем людей, может кто-то решит вспомнить сборку и разборку оружия. Детям это очень нравится. Я считаю, что сейчас детям нужно выходить на физический уровень, а не мультики про Бэтмена смотреть. Не на кнопочки нажимать в компьютере, а тягать штангу. Нужно воспитывать детей по принципам ГТО, чтобы дети были готовы ко всему. Нужно повышать веру и в Бога, и в себя. Но, к сожалению, никакого финансирования наша школа не получает.

Подводя итог Всероссийскому дню бега можно сказать, что у организаторов все получилось. Не подвела и погода. Вокруг были только счастливые лица и улыбки людей. Пожелание у участников и присутствующих было только одно — чтобы таких соревнований в стране проводилось как можно больше.

Себя и своих друзей вы можете найти в фоторепортаже ниже:

Фото: Ирина Молокотина
#Спорт#Спецпроекты#Мнения#Фоторепортаж
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