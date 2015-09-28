Суд признал музей репрессий «Пермь-36» иностранным агентом

АНО «Пермь-36» была создана в 2001 году на базе бывшей колонии для политзаключенных. В список НКО — «иностранных агентов» минюст внес «Пермь-36» в конце апреля. В начале марта 2015 года «Пермь-36» объявила о самоликвидации и завершении своих проектов на территории края.