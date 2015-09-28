Суд признал музей репрессий «Пермь-36» иностранным агентом

Posted 28 сентября 2015, 06:42
Published 28 сентября 2015, 06:42
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
28 сентября Ленинский районный подтвердил присвоение «Пермь-36» статуса иностранного агента, сообщает ТАСС. Ранее суд оштрафовал «Пермь-36» на 300 тыс. рублей за отказ регистрироваться в списке «иноагентов»
По словам представителей НКО, «насколько грубо и предвзято было сфабриковано решение о признании организации иностранным агентом, настолько же непрофессионально и необъективно вел себя суд, пытающийся отстоять правильность этого решения».
«Допущенные судом процессуальные нарушения, нарушение самого принципа права на защиту позволяет нам однозначно обжаловать состоявшееся судебное решение», — сказала представитель АНО «Пермь-36» руководитель Правового отдела Фонда «Общественный вердикт» Елена Першакова.
АНО «Пермь-36» была создана в 2001 году на базе бывшей колонии для политзаключенных. В список НКО — «иностранных агентов» минюст внес «Пермь-36» в конце апреля. В начале марта 2015 года «Пермь-36» объявила о самоликвидации и завершении своих проектов на территории края.
Напомним, ранее Пермский суд также признал ПРПЦ «иностранным агентом»