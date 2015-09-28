В Прикамье раскрыто убийство, совершённое более 14 лет назад

Posted 28 сентября 2015, 07:00
Published 28 сентября 2015, 07:00
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с сотрудниками отдела МВД России по Чайковскому району раскрыли жестокое преступление, совершённое более 14 лет назад. В ходе разыскных мероприятий установлено, что к особо тяжкому преступлению причастен 51-летний мужчина. Он подозревается в убийстве жителя города Чайковский в начале 2001 года.
Как сообщает ГУ МВД, долгие годы погибший гражданин считался без вести пропавшим, пока оперативникам не удалось выяснить все обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что в ходе ссоры ему было нанесено ножевое ранение, от которого мужчина скончался. После этого злоумышленник вывез тело, расчленил и сбросил в реку недалеко от Воткинской гидроэлектростанции.
Подозреваемый уже дал признательные показания. В настоящее время он отбывает наказание за совершение другого убийства и незаконный оборот оружия и боеприпасов.