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Posted 28 сентября 2015, 07:00

Published 28 сентября 2015, 07:00

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

В Прикамье раскрыто убийство, совершённое более 14 лет назад

В Прикамье раскрыто убийство, совершённое более 14 лет назад

28 сентября 2015, 07:00
Фото: Properm.ru.
Долгие годы погибший гражданин считался без вести пропавшим, пока оперативникам не удалось выяснить все обстоятельства произошедшего.

Оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с сотрудниками отдела МВД России по Чайковскому району раскрыли жестокое преступление, совершённое более 14 лет назад. В ходе разыскных мероприятий установлено, что к особо тяжкому преступлению причастен 51-летний мужчина. Он подозревается в убийстве жителя города Чайковский в начале 2001 года.

Как сообщает ГУ МВД, долгие годы погибший гражданин считался без вести пропавшим, пока оперативникам не удалось выяснить все обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что в ходе ссоры ему было нанесено ножевое ранение, от которого мужчина скончался. После этого злоумышленник вывез тело, расчленил и сбросил в реку недалеко от Воткинской гидроэлектростанции.

Подозреваемый уже дал признательные показания. В настоящее время он отбывает наказание за совершение другого убийства и незаконный оборот оружия и боеприпасов.

#Происшествия
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