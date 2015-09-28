В Прикамье раскрыто убийство, совершённое более 14 лет назад

Как сообщает ГУ МВД, долгие годы погибший гражданин считался без вести пропавшим, пока оперативникам не удалось выяснить все обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что в ходе ссоры ему было нанесено ножевое ранение, от которого мужчина скончался. После этого злоумышленник вывез тело, расчленил и сбросил в реку недалеко от Воткинской гидроэлектростанции.