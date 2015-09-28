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Posted 28 сентября 2015, 06:07

Published 28 сентября 2015, 06:07

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

В сети идет сбор подписей за отставку Игоря Гладнева

В сети идет сбор подписей за отставку Игоря Гладнева

28 сентября 2015, 06:07
Фото: Properm.ru.
«Посмешище и позорище», — так характеризует автор петиции министра культуры Пермского края.

В сети появилась петиция за отставку министра культуры Пермского края Игоря Гладнева. Автором стал гражданский активист и основатель Пермского краевого отделения международного общества «Мемориал» Александр Калих. По данным на 11:00 петицию подписали почти 300 человек.

Обращение адресовано губернатору края Виктору Басаргину. «Пермский край теряет остатки достоинства, остатки уважения в глазах российской и мировой культурной общественности», — считает автор, уточняя, что едва ли не единственным мероприятием, которое за последнее время поддержал министр, стал праздник «Весёлый коровяк» с метанием коровьих лепёшек.

«На своём посту он прославился непримиримой войной с пермскими театрами, ликвидацией полюбившихся тысячам людей фестивалей, — говорится в петиции. - Нет уже ни поэтического фестиваля «СловоНова», ни фестиваля детских театров, ни фестиваля театра и кино «Текстура». Нет и масштабных «Белых ночей», о которых особенно сожалеют операторы въездного и внутреннего туризма. Свежая новость: в 2016 году не состоится театральный фестиваль «Пространство режиссуры».

В качестве негативных сторон деятельности Гладнева перечисляется отсутствие диалога с общественностью, «война с театрами», снижение финансирования краевых культурных программ, которые давали возможность реализации творческим проектам за территорией Перми, а также «саботаж» в отношении музея истории политических репрессий «Пермь-36».

«По моему мнению, давно уже пора избавить наш край от так называемого министра культуры Игоря Гладнева», — пишет в заключении Калих, призывая всех неравнодушных подписать петицию.

#Общество
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