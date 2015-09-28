В сети идет сбор подписей за отставку Игоря Гладнева

«На своём посту он прославился непримиримой войной с пермскими театрами, ликвидацией полюбившихся тысячам людей фестивалей, — говорится в петиции. - Нет уже ни поэтического фестиваля «СловоНова», ни фестиваля детских театров, ни фестиваля театра и кино «Текстура». Нет и масштабных «Белых ночей», о которых особенно сожалеют операторы въездного и внутреннего туризма. Свежая новость: в 2016 году не состоится театральный фестиваль «Пространство режиссуры».