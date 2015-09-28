Взошла кровавая луна: пермяки делятся снимками лунного затмения

В ночь с воскресенья на понедельник над землей взошла кровавая суперлуна. В ночь на 28 сентября произошло сразу несколько небесных событий: полнолуние, лунное затмение, а также перигей — Луна была в ближайшей к Земле точке своей орбиты (356 896 км).