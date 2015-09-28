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Posted 28 сентября 2015, 07:36

Published 28 сентября 2015, 07:36

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

Взошла кровавая луна: пермяки делятся снимками лунного затмения

Взошла кровавая луна: пермяки делятся снимками лунного затмения

28 сентября 2015, 07:36
Фото: Виктор Михалев для Properm.ru.
В ночь на 28 сентября сошлись сразу три небесных явления: полнолуние, затмение и максимальное приближение спутника к Земле.

В ночь с воскресенья на понедельник над землей взошла кровавая суперлуна. В ночь на 28 сентября произошло сразу несколько небесных событий: полнолуние, лунное затмение, а также перигей — Луна была в ближайшей к Земле точке своей орбиты (356 896 км).

Тень планеты окрасила луну в красные тона.

Полное лунное затмение было отмечено астрономами в 06:15 утра. К 07:00 оно завершилось.

Пермяки, которые не поленились встать на рассвете, с раннего утра делятся своими снимками в соцсетях.

Напомним, «суперлунное затмение» — явление редкое. Следующая встреча с кровавой суперлуной запланирована лишь на 2033 год.

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