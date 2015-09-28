За восемь месяцев в Прикамье родились 26 тысяч малышей

З этот период в Пермском крае родились 26073 малыша. Из них мальчиков — 13424, а девочек — 12 649. Из них в браке появились на свет 18049 детей, с установлением отцовства зарегистрировано 4676 малышей, у одиноких матерей — 3313 младенцев. От 71 ребенка отказались родители. У несовершеннолетних матерей появились на свет 297 детей, 33 ребенка — у несовершеннолетних отцов. Количество актовых записей , где родители являются иностранными гражданами — 587. В Прикамье с начала года родились четыре тройни и 322 двойни. Усыновили прикамцы 311 детей, 43 из них — попали в семьи иностранцев.