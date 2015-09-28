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Posted 28 сентября 2015, 09:35

Published 28 сентября 2015, 09:35

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

За восемь месяцев в Прикамье родились 26 тысяч малышей

За восемь месяцев в Прикамье родились 26 тысяч малышей

28 сентября 2015, 09:35
Фото: Properm.ru.
Браки заключили 14 тысяч пар, проживающих в Пермском крае.

Председатель комитета ЗАГС Юлия Андрианова опубликовала в своем блоге информацию о рождаемости и вступлении в брак на территории Прикамья за последние восемь месяцев.

З этот период в Пермском крае родились 26073 малыша. Из них мальчиков — 13424, а девочек — 12 649. Из них в браке появились на свет 18049 детей, с установлением отцовства зарегистрировано 4676 малышей, у одиноких матерей — 3313 младенцев. От 71 ребенка отказались родители. У несовершеннолетних матерей появились на свет 297 детей, 33 ребенка — у несовершеннолетних отцов. Количество актовых записей , где родители являются иностранными гражданами — 587. В Прикамье с начала года родились четыре тройни и 322 двойни. Усыновили прикамцы 311 детей, 43 из них — попали в семьи иностранцев.

С января по август 2015 года в крае заключили брак более 14 тыс. пар. В торжественной обстановке зарегистрировались 9850 пары молодоженов. Регистрация дома прошла в 18 семьях, не пришла в ЗАГС 561 пара. Кроме того, в Прикамье поженились 378 иностранцев. Золотую свадьбу отметили 74 пары, 87 — серебряную. В исправительных учреждениях было зарегистрировано 315 браков. Брачный возраст был снижен для 169 пар.

Оформили развод 6866 супружеских пар, что на 18% меньше аналогичного периода 2014 года. Расторгать брак передумали 127 пар, они не явились в ЗАГС.

#Общество#Загс#Рождаемость
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