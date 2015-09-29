20 предприятий генерируют 65% выручки топ-300 крупнейших компаний Пермского края

По словам главного редактора Business Class Вадима Сковородина, особую ценность рейтингу придает анализ всех данных. «Здесь не просто перечислены основные показатели, они — проанализированы. Это позволяет оценить отраслевую структуру экономики, прогресс и регресс отдельных предприятий, уровень рентабельности промышленных гигантов и т.д. Очень увлекательное чтение, и неслучайно таблицы топа каждый год внимательно изучаются всеми, кто профессионально следит за развитием экономики края», — говорит Сковородин.