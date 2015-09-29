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Posted 29 сентября 2015, 06:00

Published 29 сентября 2015, 06:00

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

20 предприятий генерируют 65% выручки топ-300 крупнейших компаний Пермского края

20 предприятий генерируют 65% выручки топ-300 крупнейших компаний Пермского края

29 сентября 2015, 06:00
Фото: Properm.ru.
При этом 30% выручки приходится на два предприятия — «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и «ЛУКОЙЛ-Пермь».

В газете Business Class опубликован рейтинг 300 крупнейших предприятий Пермского края. В топ-300 традиционно представлены ведущие компании региона, которые отранжированы по основным финансовым показателям — выручка от реализации, объем активов, валюта баланса и прочее.

По словам главного редактора Business Class Вадима Сковородина, особую ценность рейтингу придает анализ всех данных. «Здесь не просто перечислены основные показатели, они — проанализированы. Это позволяет оценить отраслевую структуру экономики, прогресс и регресс отдельных предприятий, уровень рентабельности промышленных гигантов и т.д. Очень увлекательное чтение, и неслучайно таблицы топа каждый год внимательно изучаются всеми, кто профессионально следит за развитием экономики края», — говорит Сковородин.

По итогам 2014 года, 300 крупнейших предприятий Прикамья получили совокупную выручку в размере свыше 1,5 трлн рублей, что на 7% больше, чем годом ранее. Примечательно, что на 20 крупнейших компаний приходится почти 65% всей выручки.

При этом бесспорными лидерами двадцатки на протяжении последних лет являются ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (18,7% выручки топ-300) и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» (11,4%). Совокупная доля лидеров превышает 30,1% выручки от реализации.

Подробные результаты рейтинга читайте в газете, а также на сайте Business Class.

#Бизнес
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