20 предприятий генерируют 65% выручки топ-300 крупнейших компаний Пермского края

Posted 29 сентября 2015, 06:00
Published 29 сентября 2015, 06:00
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
В газете Business Class опубликован рейтинг 300 крупнейших предприятий Пермского края. В топ-300 традиционно представлены ведущие компании региона, которые отранжированы по основным финансовым показателям — выручка от реализации, объем активов, валюта баланса и прочее.
По словам главного редактора Business Class Вадима Сковородина, особую ценность рейтингу придает анализ всех данных. «Здесь не просто перечислены основные показатели, они — проанализированы. Это позволяет оценить отраслевую структуру экономики, прогресс и регресс отдельных предприятий, уровень рентабельности промышленных гигантов и т.д. Очень увлекательное чтение, и неслучайно таблицы топа каждый год внимательно изучаются всеми, кто профессионально следит за развитием экономики края», — говорит Сковородин.
По итогам 2014 года, 300 крупнейших предприятий Прикамья получили совокупную выручку в размере свыше 1,5 трлн рублей, что на 7% больше, чем годом ранее. Примечательно, что на 20 крупнейших компаний приходится почти 65% всей выручки.
При этом бесспорными лидерами двадцатки на протяжении последних лет являются ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (18,7% выручки топ-300) и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» (11,4%). Совокупная доля лидеров превышает 30,1% выручки от реализации.
Подробные результаты рейтинга читайте в газете, а также на сайте Business Class.