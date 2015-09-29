«Амкар» одержал волевую победу над «Мордовией»

Счет в матче на 24 минуте открыл полузащитник «Мордовии» Руслан Мухаметшин. Во втором тайме пермяки активизировались, что принесло свои плоды — на 56 минуте Алихан Шаваев с близкого расстояния неотразимо пробил в «девятку». Победу пермскому клубу принес, вышедший на замену, ветеран «Амкара» Георгий Пеев, точно реализовавший пенальти в середине второго тайма.