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Posted 29 сентября 2015, 04:22

Published 29 сентября 2015, 04:22

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

«Амкар» одержал волевую победу над «Мордовией»

«Амкар» одержал волевую победу над «Мордовией»

29 сентября 2015, 04:22
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Амкар
Победу пермскому клубу принес полузащитник Георгий Пеев.

Вчера, 28 сентября, на стадионе «Звезда» в рамках 10-го тура РФПЛ пермский «Амкар» переиграл дома «Мордовию» из Саранска. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «красно-черных».

Счет в матче на 24 минуте открыл полузащитник «Мордовии» Руслан Мухаметшин. Во втором тайме пермяки активизировались, что принесло свои плоды — на 56 минуте Алихан Шаваев с близкого расстояния неотразимо пробил в «девятку». Победу пермскому клубу принес, вышедший на замену, ветеран «Амкара» Георгий Пеев, точно реализовавший пенальти в середине второго тайма.

После 10 туров «Амкар» занимает 11 место. В следующем матче пермяки сыграют на выезде со столичным «Локомотивом».

#Спорт#Амкар
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