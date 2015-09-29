«Амкар» одержал волевую победу над «Мордовией»

Posted 29 сентября 2015, 04:22
Published 29 сентября 2015, 04:22
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Вчера, 28 сентября, на стадионе «Звезда» в рамках 10-го тура РФПЛ пермский «Амкар» переиграл дома «Мордовию» из Саранска. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «красно-черных».
Счет в матче на 24 минуте открыл полузащитник «Мордовии» Руслан Мухаметшин. Во втором тайме пермяки активизировались, что принесло свои плоды — на 56 минуте Алихан Шаваев с близкого расстояния неотразимо пробил в «девятку». Победу пермскому клубу принес, вышедший на замену, ветеран «Амкара» Георгий Пеев, точно реализовавший пенальти в середине второго тайма.
После 10 туров «Амкар» занимает 11 место. В следующем матче пермяки сыграют на выезде со столичным «Локомотивом».