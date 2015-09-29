По принципу взаимности: Россия закрыла небо для украинских самолетов

Posted 29 сентября 2015, 04:56
Published 29 сентября 2015, 04:56
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
С 25 октября российское небо будет официально закрыто для украинских авиакомпаний. О запрете на использование воздушного пространства РФ Украине должна сообщить Росавиация, передает Интерфакс со ссылкой на Министерство транспорта России.
Как пояснили в Минтрансе, закрытие российского неба для украинских авиакомпаний стало ответом на аналогичное решение Петра Порошенко.
Напомним, в середине сентября президент Украины Петр Порошенко расширил санкционный список. В новый документ попали и политики, и юридические лица — в том числе все крупные российские авиаперевозчики: «Аэрофлот», «Трансаэро», «Глобус» «Россия».