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Posted 29 сентября 2015, 04:56

Published 29 сентября 2015, 04:56

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

По принципу взаимности: Россия закрыла небо для украинских самолетов

По принципу взаимности: Россия закрыла небо для украинских самолетов

29 сентября 2015, 04:56
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Санкции
Запрет на полеты начнет действовать уже через месяц.

С 25 октября российское небо будет официально закрыто для украинских авиакомпаний. О запрете на использование воздушного пространства РФ Украине должна сообщить Росавиация, передает Интерфакс со ссылкой на Министерство транспорта России.

Как пояснили в Минтрансе, закрытие российского неба для украинских авиакомпаний стало ответом на аналогичное решение Петра Порошенко.

Из сообщения Министерства транспорта РФ:— Данная мера станет ответной, зеркальной на сообщение Госавиаслужбы Украины, которая 28 сентября в одностороннем порядке, в нарушение существующих норм и положений о воздушном сообщении оповестила ряд российских авиаперевозчиков о том, что с начала зимней навигации, а именно с 25 октября, вводит запрет на выполнение авиаперелетов между Россией и Украиной.

Напомним, в середине сентября президент Украины Петр Порошенко расширил санкционный список. В новый документ попали и политики, и юридические лица — в том числе все крупные российские авиаперевозчики: «Аэрофлот», «Трансаэро», «Глобус» «Россия».

#Украина#Аэрофлот#Санкции
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