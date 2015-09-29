С 1 октября начинает работу электричка «Пермь-Екатеринбург»

Работать маршрут будет ежедневно. Отправление из Перми назначено на 6:40 утра, прибытие в Екатеринбург в 11:38 часов, то есть в пути поезд будет находиться 4 часа 58 минут. В обратный путь электричка выезжает в 17:08, а приезжает в 22:06.