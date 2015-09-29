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Posted 29 сентября 2015, 04:40

Published 29 сентября 2015, 04:40

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

С 1 октября начинает работу электричка «Пермь-Екатеринбург»

С 1 октября начинает работу электричка «Пермь-Екатеринбург»

29 сентября 2015, 04:40
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Парма
Скорый поезд получил название «Парма».

Скорый поезд «Пермь-Екатеринбург» начнет свою работу с 1 октября. Накануне пользователи соцсетей выбирали ему название: среди вариантов были «Пермский экспресс», «Поезд-Поезд», «Пермь-Екатеринбург». Победу одержало название «Парма», сообщает пресс-служба РЖД.

Работать маршрут будет ежедневно. Отправление из Перми назначено на 6:40 утра, прибытие в Екатеринбург в 11:38 часов, то есть в пути поезд будет находиться 4 часа 58 минут. В обратный путь электричка выезжает в 17:08, а приезжает в 22:06.

Комфортабельность поездки разбили на три класса, соответственно, цена на них тоже отличается. Стоимость билетов на электропоезд «Парма» составит: 3 класс — 601 рубль 70 копеек, 2 класс — 907 рублей 90 копеек, 1 класс — 1115 рублей 80 копеек за одну поездку. Бесплатным проездом будут пользоваться дети до 5 лет, детским тарифом (25% от стоимости билета) пассажиры до 10 лет.

#Общество#Пермь-екатеринбург#Парма#Электричка
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