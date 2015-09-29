Суд по делу об увеличении тарифов «Новогор-Прикамье» состоится 8 октября

Напомним, иск в Пермский краевой суд поступил от 27 юридических и физических лиц. Поводом стало постановление администрации Перми «Об установлении надбавок к тарифам на услуги водоснабжения питьевой водой, водоотведения и очистки сточных вод», что увеличило стоимость водоснабжения для жителей города. Вместо установленного тарифа в 22,10 рублей за кубометр на начало 2015 года потребители в жилом секторе получали счета с ценой в 29,357 рубля за кубометр.