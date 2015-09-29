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Posted 29 сентября 2015, 10:24

Published 29 сентября 2015, 10:24

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

Суд по делу об увеличении тарифов «Новогор-Прикамье» состоится 8 октября

Суд по делу об увеличении тарифов «Новогор-Прикамье» состоится 8 октября

29 сентября 2015, 10:24
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коммунальный рай
Необоснованность тарифов будут оспаривать представители ассоциации «Пермский стандарт», а также несколько потребителей-физических лиц.

Предварительное судебное заседание по делу об изменении тарифов на водоснабжение и водоотведение, которые были установлены «Новогор-Прикамье», назначено на 8 октября.

Напомним, иск в Пермский краевой суд поступил от 27 юридических и физических лиц. Поводом стало постановление администрации Перми «Об установлении надбавок к тарифам на услуги водоснабжения питьевой водой, водоотведения и очистки сточных вод», что увеличило стоимость водоснабжения для жителей города. Вместо установленного тарифа в 22,10 рублей за кубометр на начало 2015 года потребители в жилом секторе получали счета с ценой в 29,357 рубля за кубометр.

По словам председателя правления ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» Александр Зотин, Региональная служба тарифов в июле издала дополнительное постановление, которое устанавливает еще один новый тариф «Новогору-Прикамье» с августа 2015 года. Он превысил 30 рублей. Экономического обоснования общественники в этом не увидели.

В ноябре 2014 года губернатор Пермского края утвердил предельный рост платы за коммунальные услуги на уровне 11,7%, но в некоторых районах уровень роста превышается в несколько раз.

#Общество#Коммунальный рай#Новогор-прикамье
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