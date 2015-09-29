Третьим дилером Chevrolet Niva в Перми стал «Тандем-Авто»

По словам директора по продажам и маркетингу «ДжиЭм-АВТОВАЗ» Константина Байшева, автопроизводитель фиксирует успех Chevrolet Niva в Пермском крае. Так, доля продаж Chevrolet Niva в Прикамье составляет 2,5% против 1,7% среднероссийской. Открытие третьего дилера не приведет к конкуренции между дилерами, считает Байшев. Кроме того, город-миллионник может претендовать и на четвертый автосалон Chevrolet Niva, однако появление четвертого дилера может не произойти. «В Перми на данный момент нам достаточно трех дилеров. Больше пока не нужно», — поделился с Properm.ru Константин Байшев.