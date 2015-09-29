Третьим дилером Chevrolet Niva в Перми стал «Тандем-Авто»

Posted 29 сентября 2015, 04:50
Published 29 сентября 2015, 04:50
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Право продавать в Перми автомобили Chevrolet Niva получила компания «Тандем-Авто», став третьим дилером «ДжиЭм-АВТОВАЗ». Автоцентр с шоу-румом и сервисом уже запущен в комплексе зданий компании на улице Свиязева, а сам запуск отметился «Праздником Шевроле Нивы».
Напомним, до открытия третьего дилера Chevrolet Niva в Перми представляли компании «ДАВ-Авто» и «Автопрестиж». Дилерство «ДжиЭм-АВТОВАЗ» не зависит от «большого ДжиЭма», покидающего российский рынок, поэтому получить его может компания, ранее не представлявшая Chevrolet.
По словам директора по продажам и маркетингу «ДжиЭм-АВТОВАЗ» Константина Байшева, автопроизводитель фиксирует успех Chevrolet Niva в Пермском крае. Так, доля продаж Chevrolet Niva в Прикамье составляет 2,5% против 1,7% среднероссийской. Открытие третьего дилера не приведет к конкуренции между дилерами, считает Байшев. Кроме того, город-миллионник может претендовать и на четвертый автосалон Chevrolet Niva, однако появление четвертого дилера может не произойти. «В Перми на данный момент нам достаточно трех дилеров. Больше пока не нужно», — поделился с Properm.ru Константин Байшев.
О том, почему «ШевиНива» так популярна в Пермском крае, сколько осталось жить текущему поколению «ШевиНивы» и какая судьба ждет вторую генерацию автомобиля, читайте в интервью с Константином Байшевым на Properm.ru в самое ближайшее время.