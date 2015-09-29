В Березниках 90-летняя бабушка чуть не взорвала квартиру

Posted 29 сентября 2015, 05:54
Published 29 сентября 2015, 05:54
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
28 сентября в 18:48 В МЧС поступило сообщение о возможном взрыве газа в жилом доме по ул. Мира в Березниках, сообщает пресс-служба ведомства.
По приезду спасателей оказалось, что это был не взрыв, а хлопок. Все четыре конфорки были включены, а стены и потолок закоптились. Было установлено, что в квартире проживает 90-летняя бабушка, которая пыталась разжечь конфорку и в это время произошел хлопок, на который прибежал сосед и помог бабушке выбраться на улицу и вызвал пожарных.
Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газовой плиты.