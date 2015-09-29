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Posted 29 сентября 2015, 05:54

Published 29 сентября 2015, 05:54

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

В Березниках 90-летняя бабушка чуть не взорвала квартиру

В Березниках 90-летняя бабушка чуть не взорвала квартиру

29 сентября 2015, 05:54
Фото: Properm.ru.
При розжиге плиты произошел газовый хлопок.

28 сентября в 18:48 В МЧС поступило сообщение о возможном взрыве газа в жилом доме по ул. Мира в Березниках, сообщает пресс-служба ведомства.

По приезду спасателей оказалось, что это был не взрыв, а хлопок. Все четыре конфорки были включены, а стены и потолок закоптились. Было установлено, что в квартире проживает 90-летняя бабушка, которая пыталась разжечь конфорку и в это время произошел хлопок, на который прибежал сосед и помог бабушке выбраться на улицу и вызвал пожарных.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газовой плиты.

#Происшествия#Мчс#Взрыв бытового газа
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