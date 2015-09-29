В Березниках 90-летняя бабушка чуть не взорвала квартиру

По приезду спасателей оказалось, что это был не взрыв, а хлопок. Все четыре конфорки были включены, а стены и потолок закоптились. Было установлено, что в квартире проживает 90-летняя бабушка, которая пыталась разжечь конфорку и в это время произошел хлопок, на который прибежал сосед и помог бабушке выбраться на улицу и вызвал пожарных.