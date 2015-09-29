В Чайковском должник сжег дом, чтобы не платить 10 тыс. рублей приставам

Мужчина отдавать деньги не торопился. Приставам пришлось прийти к нему домой, где нарушителя не оказалось. Сотрудники ФССП оставили повестку, согласно которой мужчине необходимо было явиться к ним. Приставы заявили, что если должник не заплатит, то в честь долга будет списываться имущество.