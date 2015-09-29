В Чайковском должник сжег дом, чтобы не платить 10 тыс. рублей приставам

Posted 29 сентября 2015, 07:30
Published 29 сентября 2015, 07:30
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Инцидент произошел в Чайковском. Судебные приставы попытались взыскать с осужденного на условный срок должника деньги за испорченный браслет слежения, который мужчина сломал и пытался скинуть всю вину на ребенка гражданской жены. В свою очередь, суд обязал мужчину выплатить приставам 10 тыс. рублей материального ущерба.
Мужчина отдавать деньги не торопился. Приставам пришлось прийти к нему домой, где нарушителя не оказалось. Сотрудники ФССП оставили повестку, согласно которой мужчине необходимо было явиться к ним. Приставы заявили, что если должник не заплатит, то в честь долга будет списываться имущество.
Вернувшийся неплательщик был очень расстроен визитом приставов. Вспомнив, что гражданская супруга стоит в очереди на улучшение жилья, мужчина подумал, что сможет убить двух зайцев сразу — сменить адрес и получить новое жилье, и решил спалить дом. Он отправил жену и детей к родственникам, а сам поджег строение.
Пока неизвестно, поспособствует ли сгоревший дом получению нового жилья. Известно только то, что долг никуда не делся. К тому-же мужчину могут осудить по статье «поджог» и дать срок до двух лет лишения свободы.