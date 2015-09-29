В Краснокамске судебный пристав подделывала документы

Posted 29 сентября 2015, 05:30
Published 29 сентября 2015, 05:30
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
В Краснокамске осудят судебного пристава, обвиняемого по статье 292 УК РФ (служебный подлог), сообщает прокуратура.
Следствие установило, что с апреля по май 2015 года во время выполнения своих полномочий, пристав получала от граждан деньги и оформляла квитанции об их получении. При этом одну часть документа она отдавала людям, а другую оставляла себе. Подсудимая была обязана вносить полученные деньги не позднее одних суток после получения, но она этого не делала.
С целью скрыть от руководства факт нарушения срока внесения денежных средств, женщина внесла в документы заведомо ложные сведения о дате их принятия. Максимальное наказание за совершение данного преступления — лишение свободы на два года.