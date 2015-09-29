В Краснокамске судебный пристав подделывала документы

Следствие установило, что с апреля по май 2015 года во время выполнения своих полномочий, пристав получала от граждан деньги и оформляла квитанции об их получении. При этом одну часть документа она отдавала людям, а другую оставляла себе. Подсудимая была обязана вносить полученные деньги не позднее одних суток после получения, но она этого не делала.