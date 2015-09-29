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Posted 29 сентября 2015, 10:44

Published 29 сентября 2015, 10:44

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

В Прикамье пьяный 17-летний подросток укусил полицейского

В Прикамье пьяный 17-летний подросток укусил полицейского

29 сентября 2015, 10:44
Фото: Properm.ru.
Юношу, после продолжительной погони, задержали сотрудники полка ДПС, в ответ на что, он ввязался с одним из них в борьбу, а другого укусил.

Cуд вынес приговор 17-летнему жителю Чернушинского района, признанному виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Как сообщает СУ СКР, вечером 11 июля 2015 года пьяный молодой человек, управляя автомобилем, без установленных на него государственных регистрационных знаков, был замечен сотрудниками полка ДПС ГИБДД ГУВД по Пермскому краю. Водитель проигнорировал требование сотрудников остановиться и продолжил движение. После продолжительной погони злоумышленник был задержан. Во время задержания виновный оказал сопротивление сотрудникам полиции, ввязавшись с одним из них в борьбу, а другого укусил за руку, тем самым причинив им телесные повреждения.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

#Происшествия#Пьяный за рулем
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