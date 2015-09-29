В Прикамье пьяный 17-летний подросток укусил полицейского

Как сообщает СУ СКР, вечером 11 июля 2015 года пьяный молодой человек, управляя автомобилем, без установленных на него государственных регистрационных знаков, был замечен сотрудниками полка ДПС ГИБДД ГУВД по Пермскому краю. Водитель проигнорировал требование сотрудников остановиться и продолжил движение. После продолжительной погони злоумышленник был задержан. Во время задержания виновный оказал сопротивление сотрудникам полиции, ввязавшись с одним из них в борьбу, а другого укусил за руку, тем самым причинив им телесные повреждения.