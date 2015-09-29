Виктор Басаргин высоко оценил динамику развития секторов, связанных с новыми технологиями и импортозамещением

Также глава региона особо отметил успехи прикамских предприятий в производстве оборудования для ТЭК. «Производство установок на базе газоперекачивающих агрегатов, теплогенерации — словом, всего, что связано с оборудованием, которое используется в ТЭКе, — здесь наш регион давно присутствует на рынке. Несмотря на то, что на нем идет жесткая конкурентная борьба, которая носит как межрегиональный, так и международный характер, Пермский край решительно пытается заменить импортное оборудование, поскольку мы действительно умеем делать его не то что не хуже аналогов, а намного лучше. Масса примеров, в числе которых недавний проект, реализованный «Авиадвигателем» на «ЛУКОЙЛе», а также производство прикамскими предприятиями пенополистирола, ряда других продуктов химии и нефтехимии, замещающих зарубежные товары. В Прикамье множество уникальных производств, у которых хорошие перспективы», — заключил губернатор.