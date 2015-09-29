properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 сентября 2015, 12:00

Published 29 сентября 2015, 12:00

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

Виктор Басаргин высоко оценил динамику развития секторов, связанных с новыми технологиями и импортозамещением

Виктор Басаргин высоко оценил динамику развития секторов, связанных с новыми технологиями и импортозамещением

29 сентября 2015, 12:00
Фото: Properm.ru.
В частности, губернатор отметил активную динамику развития фармации — это направление считается одним из приоритетных, в том числе и на федеральном уровне.

О реализации предприятиями Пермского края политики импортозамещения глава региона рассказал в интервью изданию «Business Class».

В частности, губернатор отметил активную динамику развития фармации — это направление считается одним из приоритетных, в том числе и на федеральном уровне. «Фармацевтическая промышленность — одна из новых сфер, связанных с импортозамещением, как раз то, что требуется стране и региону в данный момент», — отметил Виктор Басаргин.

Губернатор подчеркнул, что в целом множество предприятий Пермского края оказывают активное содействие в реализации политики импортозамещения.

«Кластер «Фотоника» — здесь используются программные решения, направленные на создание новой линейки продуктов, которые имеют широчайший спектр применения практически во всех без исключения отраслях. Авиадвигателестроение, ракетное двигателестроение имеют большие перспективы, а также конкретные объемы инвестиций, которые идут на развитие этих центров компетенций в нашем регионе. Те импульсы, которые были заданы на встречах с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, членами федерального правительства, свидетельствуют о том, что имеется хорошая динамика развития данных секторов, связанных с новыми технологиями и импортозамещением. Очевидно, эти тенденции будем развивать и дальше», — сказал Виктор Басаргин.

Кроме того, губернатор отметил, что в Пермском крае сформировалась научно-образовательная школа в области математики, программирования, а также существует целый ряд предприятий, которые работают в сфере IT. «Развитие этого рынка свидетельствует о формировании информационного общества, и конечно, в будущем позиции будут только укрепляться», — подчеркнул Виктор Басаргин.

Также глава региона особо отметил успехи прикамских предприятий в производстве оборудования для ТЭК. «Производство установок на базе газоперекачивающих агрегатов, теплогенерации — словом, всего, что связано с оборудованием, которое используется в ТЭКе, — здесь наш регион давно присутствует на рынке. Несмотря на то, что на нем идет жесткая конкурентная борьба, которая носит как межрегиональный, так и международный характер, Пермский край решительно пытается заменить импортное оборудование, поскольку мы действительно умеем делать его не то что не хуже аналогов, а намного лучше. Масса примеров, в числе которых недавний проект, реализованный «Авиадвигателем» на «ЛУКОЙЛе», а также производство прикамскими предприятиями пенополистирола, ряда других продуктов химии и нефтехимии, замещающих зарубежные товары. В Прикамье множество уникальных производств, у которых хорошие перспективы», — заключил губернатор.

#Политика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика