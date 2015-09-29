Виктор Басаргин высоко оценил динамику развития секторов, связанных с новыми технологиями и импортозамещением

Posted 29 сентября 2015, 12:00
Published 29 сентября 2015, 12:00
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
О реализации предприятиями Пермского края политики импортозамещения глава региона рассказал в интервью изданию «Business Class».
В частности, губернатор отметил активную динамику развития фармации — это направление считается одним из приоритетных, в том числе и на федеральном уровне. «Фармацевтическая промышленность — одна из новых сфер, связанных с импортозамещением, как раз то, что требуется стране и региону в данный момент», — отметил Виктор Басаргин.
Губернатор подчеркнул, что в целом множество предприятий Пермского края оказывают активное содействие в реализации политики импортозамещения.
«Кластер «Фотоника» — здесь используются программные решения, направленные на создание новой линейки продуктов, которые имеют широчайший спектр применения практически во всех без исключения отраслях. Авиадвигателестроение, ракетное двигателестроение имеют большие перспективы, а также конкретные объемы инвестиций, которые идут на развитие этих центров компетенций в нашем регионе. Те импульсы, которые были заданы на встречах с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, членами федерального правительства, свидетельствуют о том, что имеется хорошая динамика развития данных секторов, связанных с новыми технологиями и импортозамещением. Очевидно, эти тенденции будем развивать и дальше», — сказал Виктор Басаргин.
Кроме того, губернатор отметил, что в Пермском крае сформировалась научно-образовательная школа в области математики, программирования, а также существует целый ряд предприятий, которые работают в сфере IT. «Развитие этого рынка свидетельствует о формировании информационного общества, и конечно, в будущем позиции будут только укрепляться», — подчеркнул Виктор Басаргин.
Также глава региона особо отметил успехи прикамских предприятий в производстве оборудования для ТЭК. «Производство установок на базе газоперекачивающих агрегатов, теплогенерации — словом, всего, что связано с оборудованием, которое используется в ТЭКе, — здесь наш регион давно присутствует на рынке. Несмотря на то, что на нем идет жесткая конкурентная борьба, которая носит как межрегиональный, так и международный характер, Пермский край решительно пытается заменить импортное оборудование, поскольку мы действительно умеем делать его не то что не хуже аналогов, а намного лучше. Масса примеров, в числе которых недавний проект, реализованный «Авиадвигателем» на «ЛУКОЙЛе», а также производство прикамскими предприятиями пенополистирола, ряда других продуктов химии и нефтехимии, замещающих зарубежные товары. В Прикамье множество уникальных производств, у которых хорошие перспективы», — заключил губернатор.