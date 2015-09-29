«ВКонтакте» по решению суда запретит пользователям загружать на сайт пиратский контент

Posted 29 сентября 2015, 11:50
Published 29 сентября 2015, 11:50
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал сегодня звукозаписывающим компаниям Warner и Universal в удовлетворении исков на сумму около 50 млн руб. к соцсети «ВКонтакте», пишет «Газета.ру».
При этом суд обязал «ВК» создать систему, которая не позволит пользователям загружать на сайт пиратский контент. Также соцсеть теперь будет договариваться напрямую с правообладателями.
Отметим, что судебное разбирательство с лейблами Sony Music, Warner Music и Universal Music началось еще весной прошлого года. Компании требовали удалить из «ВКонтакте» и предотвратить повторную загрузку песен Натальи Гордиенко, Романа Кенга, Сергея Лазарева, Юлии Паршуты, Charlie XCX, Lianne La Havas, Lumiere, Sak Noel и Rumer.
Сейчас соцсеть судится с «Никитин Медиа Диджитал Контент» за незаконное размещение десяти треков Григория Лепса. В июле по этому иску с нее взыскали 750 млн руб., но «ВКонтакте» обжаловала решение.
При этом есть у соцсети и положительный опыт — в июле 2015 года Sony Music заключила с «ВКонтакте» мировое соглашение, предварительно подписав договор о легализации музыки «ВК» с компанией United Music Agency, принадлежащей USM Holding Алишера Усманова.