Заявление об отставке главы Соликамска рассмотрят 30 сентября

Posted 29 сентября 2015, 08:42
Published 29 сентября 2015, 08:42
Modified 9 декабря 2024, 16:34
Updated 9 декабря 2024, 16:34
Вчера, 28 сентября, глава Соликамска Сергей Девятков подал заявление в комиссию по местному самоуправлению Соликамской городской думы о сложении своих полномочий. В заявлении причины отставки не указаны. Планируется, что заявление будет рассмотрено завтра на сентябрьском заседании городской думы.
Девятков подал заявление сразу после выхода из отпуска в понедельник. По имеющейся информации глава Соликамска ушел в отпуск в августе для того, чтобы проверить состояние личного бизнеса в ЯНАО. Как известно, ему принадлежит предприятие «Спецстрой».
Николай Ключников для Properm.ru