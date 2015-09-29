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Posted 29 сентября 2015, 08:42

Published 29 сентября 2015, 08:42

Modified 9 декабря 2024, 16:34

Updated 9 декабря 2024, 16:34

Заявление об отставке главы Соликамска рассмотрят 30 сентября

Заявление об отставке главы Соликамска рассмотрят 30 сентября

29 сентября 2015, 08:42
Фото: Properm.ru.
Решение будет принято завтра на заседании городской думы.

Вчера, 28 сентября, глава Соликамска Сергей Девятков подал заявление в комиссию по местному самоуправлению Соликамской городской думы о сложении своих полномочий. В заявлении причины отставки не указаны. Планируется, что заявление будет рассмотрено завтра на сентябрьском заседании городской думы.

Девятков подал заявление сразу после выхода из отпуска в понедельник. По имеющейся информации глава Соликамска ушел в отпуск в августе для того, чтобы проверить состояние личного бизнеса в ЯНАО. Как известно, ему принадлежит предприятие «Спецстрой».

Николай Ключников для Properm.ru

#Общество
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