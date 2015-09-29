Заявление об отставке главы Соликамска рассмотрят 30 сентября

Девятков подал заявление сразу после выхода из отпуска в понедельник. По имеющейся информации глава Соликамска ушел в отпуск в августе для того, чтобы проверить состояние личного бизнеса в ЯНАО. Как известно, ему принадлежит предприятие «Спецстрой».