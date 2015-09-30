АСВ второй раз идет на мировую с должниками Экопромбанка

Posted 30 сентября 2015, 07:52
Published 30 сентября 2015, 07:52
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
В начале сентября на заседании комитета кредиторов конкурсный управляющий Экопромбанка — госкорпорация «Агентство страхования вкладов» (АСВ) — принял решение заключить мировое соглашение с бизнесменом Игорем Куйдой, сообщает «Коммерсантъ Прикамье». Детали соглашения не раскрываются. Ранее сообщалось, что Игорь Куйда, который владеет пермским торговым центром «Привилегия», а также компанией «Природный источник», имеет просроченный кредит в банке на сумму 200 млн рублей.
Данное соглашение уже не первое, на которое идет АСВ. Летом арбитражный суд Пермского края утвердил мировое соглашение между Экопромбанком и компанией «Магнит-инвест», которая считается подконтрольной одному из бывших акционеров кредитного учреждения Владимиру Нелюбину. Тогда речь шла о сумме в 161,5 млн рублей. Заемщик не выполнил обязанности по возврату кредита и уплате процентов. По условиям мирового соглашения ООО «Магнит-Инвест» обязано погасить задолженность банку в течение 15 месяцев, отмечает издание.
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Напомним, 18 августа 2014 года Центробанк отозвал лицензию у второго по величине финансового учреждения в регионе — Экопромбанка. 29 сентября банк был признан банкротом и в его отношении началось конкурсного производство. Конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов.