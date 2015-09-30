АСВ второй раз идет на мировую с должниками Экопромбанка

Напомним, 18 августа 2014 года Центробанк отозвал лицензию у второго по величине финансового учреждения в регионе — Экопромбанка. 29 сентября банк был признан банкротом и в его отношении началось конкурсного производство. Конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов.

По данным АСВ, активы Экопромбанка на 29 сентября 2014 года составили 10 млрд 577 млн рублей. Основная доля активов пермского банка — 68% — приходится на задолженность по кредитам. Временная администрация ранее оценивала активы Экопромбанка на уровне 5,3 млрд рублей.

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