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Posted 30 сентября 2015, 07:52

Published 30 сентября 2015, 07:52

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

АСВ второй раз идет на мировую с должниками Экопромбанка

АСВ второй раз идет на мировую с должниками Экопромбанка

30 сентября 2015, 07:52
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Экопромбанк
Владелец пермского ТЦ «Привилегия», а также компании «Природный источник» Игорь Куйда имеет просроченный кредит в ЭПБ на сумму 200 млн рублей.

В начале сентября на заседании комитета кредиторов конкурсный управляющий Экопромбанка — госкорпорация «Агентство страхования вкладов» (АСВ) — принял решение заключить мировое соглашение с бизнесменом Игорем Куйдой, сообщает «Коммерсантъ Прикамье». Детали соглашения не раскрываются. Ранее сообщалось, что Игорь Куйда, который владеет пермским торговым центром «Привилегия», а также компанией «Природный источник», имеет просроченный кредит в банке на сумму 200 млн рублей.

Данное соглашение уже не первое, на которое идет АСВ. Летом арбитражный суд Пермского края утвердил мировое соглашение между Экопромбанком и компанией «Магнит-инвест», которая считается подконтрольной одному из бывших акционеров кредитного учреждения Владимиру Нелюбину. Тогда речь шла о сумме в 161,5 млн рублей. Заемщик не выполнил обязанности по возврату кредита и уплате процентов. По условиям мирового соглашения ООО «Магнит-Инвест» обязано погасить задолженность банку в течение 15 месяцев, отмечает издание.

Напомним, 18 августа 2014 года Центробанк отозвал лицензию у второго по величине финансового учреждения в регионе — Экопромбанка. 29 сентября банк был признан банкротом и в его отношении началось конкурсного производство. Конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов.
По данным АСВ, активы Экопромбанка на 29 сентября 2014 года составили 10 млрд 577 млн рублей. Основная доля активов пермского банка — 68% — приходится на задолженность по кредитам. Временная администрация ранее оценивала активы Экопромбанка на уровне 5,3 млрд рублей.
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#Банки#Экопромбанк#Асв
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