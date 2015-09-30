Банк «ГЛОБЭКС» рекомендует пермякам копить в рублевых вкладах

Posted 30 сентября 2015, 13:14
Published 30 сентября 2015, 13:14
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
Как показал опрос общественного мнения ВЦИОМ, 55% россиян предпочитают хранить сбережения в рублях.
Конечно, хранить деньги надежнее в финансовой организации с участием государства. Банк «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) предлагает гибкую систему управления финансами. Открывая вклад «Точный расчет», можно самостоятельно выбрать срок — от 91 до 1100 дней. А вклад «Рантье» позволит получать гарантированный доход, частично снимая средства. Стоит отметить, что государство увеличило застрахованные суммы по вкладам вдвое — до 1,4 млн рублей.
Вкладчики банка «ГЛОБЭКС» могут оформить дебетовую карту VISA без комиссии за открытие и годовое обслуживание, а также бесплатную кредитную карту VISA со льготным периодом кредитования — до 55 дней включительно.