properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября 2015, 13:14

Published 30 сентября 2015, 13:14

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

Банк «ГЛОБЭКС» рекомендует пермякам копить в рублевых вкладах

Банк «ГЛОБЭКС» рекомендует пермякам копить в рублевых вкладах

30 сентября 2015, 13:14
Фото: Properm.ru.
«Это выгодно!» — уверены специалисты банка.

Как показал опрос общественного мнения ВЦИОМ, 55% россиян предпочитают хранить сбережения в рублях.

Конечно, хранить деньги надежнее в финансовой организации с участием государства. Банк «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) предлагает гибкую систему управления финансами. Открывая вклад «Точный расчет», можно самостоятельно выбрать срок — от 91 до 1100 дней. А вклад «Рантье» позволит получать гарантированный доход, частично снимая средства. Стоит отметить, что государство увеличило застрахованные суммы по вкладам вдвое — до 1,4 млн рублей.

Вкладчики банка «ГЛОБЭКС» могут оформить дебетовую карту VISA без комиссии за открытие и годовое обслуживание, а также бесплатную кредитную карту VISA со льготным периодом кредитования — до 55 дней включительно.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика