Банк «ГЛОБЭКС» рекомендует пермякам копить в рублевых вкладах

Конечно, хранить деньги надежнее в финансовой организации с участием государства. Банк «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) предлагает гибкую систему управления финансами. Открывая вклад «Точный расчет», можно самостоятельно выбрать срок — от 91 до 1100 дней. А вклад «Рантье» позволит получать гарантированный доход, частично снимая средства. Стоит отметить, что государство увеличило застрахованные суммы по вкладам вдвое — до 1,4 млн рублей.