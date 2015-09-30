Фотофакт: на месте «Распятого Гагарина» появился новый «арт-объект»

Posted 30 сентября 2015, 11:04
Published 30 сентября 2015, 11:04
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
На фасаде дома № 9 на улице Куйбышева, где весной пермский художник Александр Жунев нарисовал «Распятого Гагарина», появилось новое изображение. Теперь со стены многоэтажки на прохожих смотрит серый мужчина с рукой у горла.
Авторы «стрит-арта» пока неизвестны. При близком рассмотрении заметно, что картинка распечатана и склеена из листов формата А4.
Напомним, история с граффити на стене дома закончилась для художника штрафом в тысячу рублей за нарушение внешнего вида здания. По итогам доследственной проверки уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих возбуждено не было. При этом рисунок стараниями сотрудников управляющей компании был содран со стены дома, а его контуры старательно закрашены.