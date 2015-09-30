Фотофакт: на месте «Распятого Гагарина» появился новый «арт-объект»

Напомним, история с граффити на стене дома закончилась для художника штрафом в тысячу рублей за нарушение внешнего вида здания. По итогам доследственной проверки уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих возбуждено не было. При этом рисунок стараниями сотрудников управляющей компании был содран со стены дома, а его контуры старательно закрашены.