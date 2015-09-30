Коллектив Коми-Пермяцкого театра выступил против увольнения Анатолия Четина

Posted 30 сентября 2015, 12:56
Published 30 сентября 2015, 12:56
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
Коллектив Коми-Пермяцкого драматического театра обратился к губернатору Виктору Басаргину в открытом письме. В нем работники театра выражают обеспокоенность планами Министерства культуры края по реорганизации системы управления культурным учреждением путем разделения должности директора театра на две — исполнительного директора и художественного руководителя. Авторы письма требуют от губернатора «безотлагательного вмешательства и грамотного подхода в решении данного вопроса», сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Документ подписали 146 актеров и работников театра. В обращении к Басаргину говорится, что «ситуация, которая в последнее время развивается вокруг нашего театра, может привести к его гибели. На такие серьёзные выводы нас наталкивает заявление министра культуры Пермского края Гладнева И.А. о его решении расторгнуть контракт с ныне действующим директором нашего театра А.П. Четиным и готовящейся реорганизации театра. Ничего, кроме беспокойства не вызывает намерение учредителей о переводе театра на новую форму управления — создание управляющей компании во главе с исполнительным директором Петровым А.А.». Помимо губернатора, письмо было направлено министру культуры края Игорю Гладневу, а также было решено встретиться с председателем Союза театральных деятелей России Александром Калягиным.
На прошлой неделе Игорь Гладнев заявил, что собирается реорганизовать управление театром, и делает он это для улучшения эффективности управления театром. Анатолию Четину было предложено остаться худруком театра, а на должность исполнительного директора поставить учредителя"Петровского мясного дома», депутата ЗС Алексея Петрова. Сам депутат заявил, что еще не принял окончательное решение.