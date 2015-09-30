Коллектив Коми-Пермяцкого театра выступил против увольнения Анатолия Четина

Документ подписали 146 актеров и работников театра. В обращении к Басаргину говорится, что «ситуация, которая в последнее время развивается вокруг нашего театра, может привести к его гибели. На такие серьёзные выводы нас наталкивает заявление министра культуры Пермского края Гладнева И.А. о его решении расторгнуть контракт с ныне действующим директором нашего театра А.П. Четиным и готовящейся реорганизации театра. Ничего, кроме беспокойства не вызывает намерение учредителей о переводе театра на новую форму управления — создание управляющей компании во главе с исполнительным директором Петровым А.А.». Помимо губернатора, письмо было направлено министру культуры края Игорю Гладневу, а также было решено встретиться с председателем Союза театральных деятелей России Александром Калягиным.