Минэкономразвития и предприниматели Прикамья обсудили новшества в оценке регулирующего воздействия

Posted 30 сентября 2015, 12:34
Published 30 сентября 2015, 12:34
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
В Западно-Уральском банке Сбербанка России в рамках реализации Меморандума о взаимодействии в области оценки регулирующего воздействия в 2015 году прошла видеоконференция «Развитие института ОРВ на муниципальном уровне как элемент инвестиционной привлекательности территорий».
Во встрече участвовали представители предпринимательского сообщества, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае, представители прокуратуры и муниципальных образований Пермского края. Видеоконференцию открыл приветственным словом министр экономического развития Пермского края Леонид Морозов.
В рамках мероприятия были освещены вопросы по предстоящим изменениям законодательства Пермского края в сфере налогообложения, а также о развитии системы оценки регулирующего воздействия и задачах органов местного самоуправления.
«Нам приятно видеть, что возрастает роль предпринимательского сообщества при принятии жизненно важных для бизнеса норм и правил. Сбербанк и впредь готов содействовать развитию делового климата и бизнес-среды Прикамья» - подчеркнула заместитель председателя Западно-Уральского банка Сбербанка России Наталья Щукина.
Общение показало, что бизнес и региональная власть нашли общие интересы. В финале мероприятия состоялся обмен мнениями и обсуждения актуальных вопросов участниками заседания.