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Posted 30 сентября 2015, 12:34

Published 30 сентября 2015, 12:34

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

Минэкономразвития и предприниматели Прикамья обсудили новшества в оценке регулирующего воздействия

Минэкономразвития и предприниматели Прикамья обсудили новшества в оценке регулирующего воздействия

30 сентября 2015, 12:34
Фото: Properm.ru.
В рамках мероприятия были освещены вопросы по предстоящим изменениям законодательства Пермского края в сфере налогообложения.

В Западно-Уральском банке Сбербанка России в рамках реализации Меморандума о взаимодействии в области оценки регулирующего воздействия в 2015 году прошла видеоконференция «Развитие института ОРВ на муниципальном уровне как элемент инвестиционной привлекательности территорий».

Во встрече участвовали представители предпринимательского сообщества, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае, представители прокуратуры и муниципальных образований Пермского края. Видеоконференцию открыл приветственным словом министр экономического развития Пермского края Леонид Морозов.

Леонид Морозов:Сегодня мы проводим очередную встречу с муниципалитетами края, с нашим предпринимательским сообществом, с Консультативным советом по ОРВ при Министерстве экономического развития Пермского края, представителями Прокуратуры Пермского края. Институт является эффективным способом влияния на законотворческую деятельность, как на региональном, так и на муниципальном уровнях.

В свою очередь хочу поблагодарить всех участников мероприятия, в частности предпринимателей, которые нашли время посетить наш семинар-совещание, поскольку сам институт напрямую затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. А также выражаю благодарность нашему партнеру Западно-Уральскому банку Сбербанка России за предоставление удобной площадки для совместной встречи и что банк заинтересован и принимает активное участие в совершенствовании и популяризации института ОРВ в Пермском крае

В рамках мероприятия были освещены вопросы по предстоящим изменениям законодательства Пермского края в сфере налогообложения, а также о развитии системы оценки регулирующего воздействия и задачах органов местного самоуправления.

«Нам приятно видеть, что возрастает роль предпринимательского сообщества при принятии жизненно важных для бизнеса норм и правил. Сбербанк и впредь готов содействовать развитию делового климата и бизнес-среды Прикамья» - подчеркнула заместитель председателя Западно-Уральского банка Сбербанка России Наталья Щукина.

Общение показало, что бизнес и региональная власть нашли общие интересы. В финале мероприятия состоялся обмен мнениями и обсуждения актуальных вопросов участниками заседания.

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