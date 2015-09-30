Минэкономразвития и предприниматели Прикамья обсудили новшества в оценке регулирующего воздействия

В свою очередь хочу поблагодарить всех участников мероприятия, в частности предпринимателей, которые нашли время посетить наш семинар-совещание, поскольку сам институт напрямую затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. А также выражаю благодарность нашему партнеру Западно-Уральскому банку Сбербанка России за предоставление удобной площадки для совместной встречи и что банк заинтересован и принимает активное участие в совершенствовании и популяризации института ОРВ в Пермском крае