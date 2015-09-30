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Posted 30 сентября 2015, 09:41

Published 30 сентября 2015, 09:41

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

Молочные войны: «Ильинский продукт» уличили в подражании «Ашатли»

Молочные войны: «Ильинский продукт» уличили в подражании «Ашатли»

30 сентября 2015, 09:41
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Уфас
Компания позаимствовала у конкурента внешний облик бутылок молока, чем ввела потребителя в заблуждение по поводу производителя.

Компания «Ашатли» обратилась в антимонопольную службу с жалобой на ООО «Ильинский продукт». Организации являются конкурентами на рынке реализации пастеризованного молока.

Как выяснилось, в марте-апреле 2015 года в магазинах торговой сети «Семья» появилось молоко «Во благо» производства «Ильинский продукт». Разлито оно было по бутылкам, схожим с упаковками «Ашатли». Этот факт подтвердила Федеральная служба по интеллектуальной собственности, представившая заключение по просьбе УФАС.

Действия «Ильинского продукта» могли принести убытки заявителю в виде недополученных доходов, что запрещено статьей 14 Закона о защите конкуренции. Нарушителям выдано предписание о прекращении использования пластиковых бутылок, способных ввести потребителя в заблуждение.

Галина Ужегова, начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией: — Другие лица не имеют права использовать результаты индивидуальной деятельности без согласия правообладателя. При этом наличие у ООО «Ашатли-Молоко» права на использование таких пластиковых бутылок подтверждено в ходе рассмотрения дела соглашением с заводом производителем данной продукции.
#Бизнес#Уфас
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