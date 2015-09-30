Молочные войны: «Ильинский продукт» уличили в подражании «Ашатли»

Posted 30 сентября 2015, 09:41
Published 30 сентября 2015, 09:41
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
Компания «Ашатли» обратилась в антимонопольную службу с жалобой на ООО «Ильинский продукт». Организации являются конкурентами на рынке реализации пастеризованного молока.
Как выяснилось, в марте-апреле 2015 года в магазинах торговой сети «Семья» появилось молоко «Во благо» производства «Ильинский продукт». Разлито оно было по бутылкам, схожим с упаковками «Ашатли». Этот факт подтвердила Федеральная служба по интеллектуальной собственности, представившая заключение по просьбе УФАС.
Действия «Ильинского продукта» могли принести убытки заявителю в виде недополученных доходов, что запрещено статьей 14 Закона о защите конкуренции. Нарушителям выдано предписание о прекращении использования пластиковых бутылок, способных ввести потребителя в заблуждение.