Молочные войны: «Ильинский продукт» уличили в подражании «Ашатли»

Как выяснилось, в марте-апреле 2015 года в магазинах торговой сети «Семья» появилось молоко «Во благо» производства «Ильинский продукт». Разлито оно было по бутылкам, схожим с упаковками «Ашатли». Этот факт подтвердила Федеральная служба по интеллектуальной собственности, представившая заключение по просьбе УФАС.