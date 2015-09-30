Петицию за отставку Игоря Гладнева подписали более тысячи пермяков

Posted 30 сентября 2015, 05:50
Published 30 сентября 2015, 05:50
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
За два дня после опубликования в сети петиции за отставку министра культуры Пермского края Игоря Гладнева, автору письма удалось собрать более тысячи подписей.
«Надо думать о горожанах, а не только удовлетворять административные указания о сокращении бюджета. Мы платим налоги. И надо бы у нас, у горожан спросить чего мы хотим видеть в нашем городе! Если Вам господин министр трудно работать и сохранять интересные традиции, думаю Вам надо собрать силу воли и покинуть должность», — считает одна из подписавшихся, Людмила Андреева.
«Дешевый тамада нужен в цирке, а не в министерстве», — комментирует происходящее Эва Мильграм. «Пермь перестала быть даже намеком на культурную столицу», — высказал мнение Сергей Вавилов.
Сбор подписей продолжается.
Напомним, автором петиции стал гражданский активист и основатель Пермского краевого отделения международного общества «Мемориал» Александр Калих. Обращение адресовано губернатору края Виктору Басаргину. «Пермский край теряет остатки достоинства, остатки уважения в глазах российской и мировой культурной общественности», — считает автор, уточняя, что едва ли не единственным мероприятием, которое за последнее время поддержал министр, стал праздник «Весёлый коровяк» с метанием коровьих лепёшек.