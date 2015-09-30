Петицию за отставку Игоря Гладнева подписали более тысячи пермяков

«Надо думать о горожанах, а не только удовлетворять административные указания о сокращении бюджета. Мы платим налоги. И надо бы у нас, у горожан спросить чего мы хотим видеть в нашем городе! Если Вам господин министр трудно работать и сохранять интересные традиции, думаю Вам надо собрать силу воли и покинуть должность», — считает одна из подписавшихся, Людмила Андреева.