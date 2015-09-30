Полиция Кунгура ищет водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Posted 30 сентября 2015, 06:11
Published 30 сентября 2015, 06:11
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
Вчера, 29 сентября, около 21:20 на автодороге Кунгур — Насадка произошло ДТП. По данным кунгурской госавтоинспекции, автомобиль двигался в сторону города. На 17 км дороги он сбил пешехода.
Личность пострадавшего мужчины пока не установлена, на вид ему 40–45 лет. Пешеход получил открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом голени и множественные травмы тела. Он был госпитализирован в центральную городскую больницу Кунгура.
Водитель автомобиля скрылся с места ДТП. Сейчас его разыскивает полиция. Свидетелей и очевидцев аварии просят обратиться в правоохранительные органы. Конфиденциальность гарантируется.