Средняя стоимость жизни в России составила 4,5 млн рублей

Posted 30 сентября 2015, 04:27
Published 30 сентября 2015, 04:27
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
Жители России оценивают свою жизнь в 4,5 млн рублей. По сравнению с прошлым годом их запросы выросли примерно на 700 тыс. рублей. Такие результаты опроса населения приводит департамент социологии Финансового университета при правительстве РФ, сообщает «Российская газета».
При этом самую высокую оценку своей жизни дали жители Екатеринбурга. По мнению респондентов, они стоят не меньше 7,5 млн рублей. Жители Саратова, Махачкалы и Ульяновска оказались куда скромнее и попросили бы за свою жизнь всего 1,9 млн рублей.
Также исследователи заметили, что наибольшие суммы называют мужчины среднего возраста (40–50 лет) с неоконченным высшим образованием, способные приобрести квартиру или дом.
Эксперты отмечают, что среднестатистическая стоимость человеческой жизни — это условная расчетная величина, которая помогает определить справедливый размер компенсации при гибели людей в авариях и на производстве, а также установить размер страховых сумм при страховании жизни и здоровья.
Авторы исследования уверены, что 4,5 млн — это заниженная цифра. Хотя бы из-за того, что на протяжении жизни человек успевает внести определенный вклад в бюджет и подготовку следующих поколений, стоимость жизни должна быть выше. В других странах, например, этот показатель превышает российские оценки.
По мнению экспертов, низкие оценки стоимости жизни в России связаны с тем, что экономическая страховая культура зародилась в стране относительно недавно. Кроме того, в обществе недостаточно сформировано уважение к правам человека, а у самих граждан наблюдается низкая самооценка.
Отметим, сумма компенсации в 2 млн рублей за гибель пассажиров была прописана в Воздушном кодексе еще 8 лет назад и до сих пор не пересматривалась.