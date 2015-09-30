Средняя стоимость жизни в России составила 4,5 млн рублей

При этом самую высокую оценку своей жизни дали жители Екатеринбурга. По мнению респондентов, они стоят не меньше 7,5 млн рублей. Жители Саратова, Махачкалы и Ульяновска оказались куда скромнее и попросили бы за свою жизнь всего 1,9 млн рублей.