УБРиР снижает ставки по кредитам

Posted 30 сентября 2015, 11:48
Published 30 сентября 2015, 11:48
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
В конце сентября Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) отмечает 25-й день рождения. В честь праздника банк снижает процентные ставки по ряду кредитных предложений. Для новых заемщиков кредит «Открытый» будет доступен с минимальной ставкой 17% (ранее — 22,9%).
«Мы стремимся привлекать заемщиков с хорошей кредитной историей и готовы предоставлять для них одни из лучших условий на рынке. Именно поэтому мы снизили ставку по кредитам до 17%», — отметила Бренд-менеджер по кредитам УБРиР Алеся Матюшенко.
На минимальную ставку по «Открытому» могут рассчитывать заемщики УБРиР с хорошей кредитоспособностью. По словам руководителя дирекции рисков физических лиц УБРиР Александра Пенских, основным показателем, характеризующим качество заемщика, на данный момент является его кредитная история. «Для того чтобы получить минимальную ставку по кредиту, необходимо иметь хорошую кредитную историю и не допускать просрочек, как минимум, в течение последнего года. Клиенты, которые изредка допускают так называемые «технические просрочки», также имеют шанс получить низкую ставку, если обслуживают свои кредиты давно и качественно», — отметил эксперт.
Максимальная сумма кредита по программе «Открытый» — 1 млн. рублей. Кредит оформляется на срок от 3 до 7 лет. Заявку на получение кредита можно оформить на сайте УБРиР, и там же узнать всю дополнительную информацию об условиях.