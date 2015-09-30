УБРиР снижает ставки по кредитам

На минимальную ставку по «Открытому» могут рассчитывать заемщики УБРиР с хорошей кредитоспособностью. По словам руководителя дирекции рисков физических лиц УБРиР Александра Пенских, основным показателем, характеризующим качество заемщика, на данный момент является его кредитная история. «Для того чтобы получить минимальную ставку по кредиту, необходимо иметь хорошую кредитную историю и не допускать просрочек, как минимум, в течение последнего года. Клиенты, которые изредка допускают так называемые «технические просрочки», также имеют шанс получить низкую ставку, если обслуживают свои кредиты давно и качественно», — отметил эксперт.