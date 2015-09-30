«Уралкалий» инвестирует более 1,9 млрд рублей в строительство объектов электроснабжения на Усть-Яйвинском руднике

Также будет произведена реконструкция подстанции «Сибирь», которая в настоящее время снабжает электричеством рудоуправление Березники-3. «Строгановская» станет центральной питающей подстанцией напряжением 220 кВ, к ней подключат три другие подстанции: «Ракета», «Обогатитель» и «Сибирь», напряжением 110 кВ каждая. Подстанция «Ракета» будет осуществлять электроснабжение подземного комплекса, «Обогатитель» — поверхностной части рудника. Инвестиции в строительство объектов энергообеспечения нового рудника составят 1,9 млрд рублей. Постоянную схему электроснабжения Усть-Яйвинского рудника планируется запустить в работу в 2017 году.