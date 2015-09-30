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Posted 30 сентября 2015, 05:21

Published 30 сентября 2015, 05:21

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

«Уралкалий» инвестирует более 1,9 млрд рублей в строительство объектов электроснабжения на Усть-Яйвинском руднике

«Уралкалий» инвестирует более 1,9 млрд рублей в строительство объектов электроснабжения на Усть-Яйвинском руднике

30 сентября 2015, 05:21
Фото: Properm.ru.
Всего будет построено три подстанции: «Ракета», «Обогатитель» и «Строгановская».

«Уралкалий» приступил к строительству постоянных энергетических объектов Усть-Яйвинского рудника. Всего будет построено три подстанции: «Ракета», «Обогатитель» и «Строгановская».

Также будет произведена реконструкция подстанции «Сибирь», которая в настоящее время снабжает электричеством рудоуправление Березники-3. «Строгановская» станет центральной питающей подстанцией напряжением 220 кВ, к ней подключат три другие подстанции: «Ракета», «Обогатитель» и «Сибирь», напряжением 110 кВ каждая. Подстанция «Ракета» будет осуществлять электроснабжение подземного комплекса, «Обогатитель» — поверхностной части рудника. Инвестиции в строительство объектов энергообеспечения нового рудника составят 1,9 млрд рублей. Постоянную схему электроснабжения Усть-Яйвинского рудника планируется запустить в работу в 2017 году.

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