В Березниках пьяная женщина 20 раз ударила ножом сожителя-инвалида

По версии следствия, вечером 26 сентября 2015 года, обвиняемая, будучи пьяной, поссорилась со своим 54-летним сожителем-инвалидом, не имеющим возможности выйти из дома, который приревновал ее. После того, как мужчина ударил женщину по лицу, обвиняемая схватила нож и ударила инвалида 20 раз. Мужчина скончался на месте.