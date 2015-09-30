properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября 2015, 06:16

Published 30 сентября 2015, 06:16

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

В Березниках пьяная женщина 20 раз ударила ножом сожителя-инвалида

В Березниках пьяная женщина 20 раз ударила ножом сожителя-инвалида

30 сентября 2015, 06:16
Фото: Properm.ru.
Мужчина приревновал сожительницу и ударил ее по лицу, за что и получил удары ножом.

В Березниках 45-летней женщине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство), сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, вечером 26 сентября 2015 года, обвиняемая, будучи пьяной, поссорилась со своим 54-летним сожителем-инвалидом, не имеющим возможности выйти из дома, который приревновал ее. После того, как мужчина ударил женщину по лицу, обвиняемая схватила нож и ударила инвалида 20 раз. Мужчина скончался на месте.

Полицейские поместили обвиняемую под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика