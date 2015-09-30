В Березниках пьяная женщина 20 раз ударила ножом сожителя-инвалида

Posted 30 сентября 2015, 06:16
Published 30 сентября 2015, 06:16
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
В Березниках 45-летней женщине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство), сообщает Следственный комитет.
По версии следствия, вечером 26 сентября 2015 года, обвиняемая, будучи пьяной, поссорилась со своим 54-летним сожителем-инвалидом, не имеющим возможности выйти из дома, который приревновал ее. После того, как мужчина ударил женщину по лицу, обвиняемая схватила нож и ударила инвалида 20 раз. Мужчина скончался на месте.
Полицейские поместили обвиняемую под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.