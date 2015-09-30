В Перми пройдет «горячая линия» по электронной карте школьника

Основные функции карты, которая является для родителей бесплатной, — обеспечение входа и выхода из школы при наличии турникета, а также оплата питания в школьной столовой за безналичный расчет. В качестве дополнительной услуги (уже платной) может быть использовано оповещение о входе/выходе ребенка из школы, о блюдах, которые он выбрал в столовой, — с помощью sms, личного онлайн-кабинета или других электронных технологий.