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Posted 30 сентября 2015, 11:56

Published 30 сентября 2015, 11:56

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

В Перми пройдет «горячая линия» по электронной карте школьника

В Перми пройдет «горячая линия» по электронной карте школьника

30 сентября 2015, 11:56
Фото: Properm.ru.
На вопросы родителей ответят специалисты департамента образования администрации города.

1 октября в Перми пройдет «горячая линия» по вопросам ввода электронных карт для школьников. Задать вопрос можно по телефону 212–96–24. Специалисты департамента образования администрации Перми будут отвечать 1 октября с 13:00 до 17:00 и 2 октября с 11:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00.

Основные функции карты, которая является для родителей бесплатной, — обеспечение входа и выхода из школы при наличии турникета, а также оплата питания в школьной столовой за безналичный расчет. В качестве дополнительной услуги (уже платной) может быть использовано оповещение о входе/выходе ребенка из школы, о блюдах, которые он выбрал в столовой, — с помощью sms, личного онлайн-кабинета или других электронных технологий.

Как уточняют в пресс-службе горадминистрации, главные принципы проекта, это бесплатная выдача и активация карты, предоставление родителям выбора, какие дополнительные функции он желает активировать и как их оплачивать.

Все школы, лицеи и гимназии города уже выбрали, с каким именно поставщиком электронно-информационных услуг они хотят работать. Сейчас происходит постепенное заключение договоров с родителями и выдача карт.

#Общество
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