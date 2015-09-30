В Перми пройдет «горячая линия» по электронной карте школьника

Posted 30 сентября 2015, 11:56
Published 30 сентября 2015, 11:56
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
1 октября в Перми пройдет «горячая линия» по вопросам ввода электронных карт для школьников. Задать вопрос можно по телефону 212–96–24. Специалисты департамента образования администрации Перми будут отвечать 1 октября с 13:00 до 17:00 и 2 октября с 11:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00.
Основные функции карты, которая является для родителей бесплатной, — обеспечение входа и выхода из школы при наличии турникета, а также оплата питания в школьной столовой за безналичный расчет. В качестве дополнительной услуги (уже платной) может быть использовано оповещение о входе/выходе ребенка из школы, о блюдах, которые он выбрал в столовой, — с помощью sms, личного онлайн-кабинета или других электронных технологий.
Как уточняют в пресс-службе горадминистрации, главные принципы проекта, это бесплатная выдача и активация карты, предоставление родителям выбора, какие дополнительные функции он желает активировать и как их оплачивать.
Все школы, лицеи и гимназии города уже выбрали, с каким именно поставщиком электронно-информационных услуг они хотят работать. Сейчас происходит постепенное заключение договоров с родителями и выдача карт.