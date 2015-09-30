В Прикамье наркополицейские нашли плантацию конопли с помощью беспилотника

3 июля этого года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейскими с помощью беспилотника в лесном массиве была обнаружена теплица в районе деревни Комарово. Там виновный культивировал коноплю. В ходе осмотра оперативниками было изъято 28 кустов каннабиса общей массой в 4,9 кг.