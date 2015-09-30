В Прикамье наркополицейские нашли плантацию конопли с помощью беспилотника

Posted 30 сентября 2015, 05:16
Published 30 сентября 2015, 05:16
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
Суд Чернушинского района признал 32-летнего местного жителя виновным по статье 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства), сообщает прокуратура.
3 июля этого года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейскими с помощью беспилотника в лесном массиве была обнаружена теплица в районе деревни Комарово. Там виновный культивировал коноплю. В ходе осмотра оперативниками было изъято 28 кустов каннабиса общей массой в 4,9 кг.
Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил подсудимого к выплате штрафа в 80 тыс. рублей.