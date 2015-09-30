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Posted 30 сентября 2015, 05:16

Published 30 сентября 2015, 05:16

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

В Прикамье наркополицейские нашли плантацию конопли с помощью беспилотника

В Прикамье наркополицейские нашли плантацию конопли с помощью беспилотника

30 сентября 2015, 05:16
Фото: Properm.ru.
Всего было изъято 28 кустов общей массой в 4,9 кг.

Суд Чернушинского района признал 32-летнего местного жителя виновным по статье 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства), сообщает прокуратура.

3 июля этого года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейскими с помощью беспилотника в лесном массиве была обнаружена теплица в районе деревни Комарово. Там виновный культивировал коноплю. В ходе осмотра оперативниками было изъято 28 кустов каннабиса общей массой в 4,9 кг.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил подсудимого к выплате штрафа в 80 тыс. рублей.

#Происшествия#Наркотики#Беспилотник
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