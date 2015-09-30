В Прикамье задержали 20-летнего водителя, сбившего на трассе велосипедиста

Напомним, 17 сентября на трассе «Березники-Пыскор» был сбит 22-летний велосипедист. Его нашли на обочине спустя сутки. Все указывало на то, что произошло ДТП: недалеко валялось зеркало заднего вида от машины и на велосипеде были видны следы синей краски.