В Прикамье задержали 20-летнего водителя, сбившего на трассе велосипедиста

Posted 30 сентября 2015, 08:20
Published 30 сентября 2015, 08:20
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Березниковский» задержан водитель, совершивший наезд на велосипедиста и скрывшийся с места аварии, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, 17 сентября на трассе «Березники-Пыскор» был сбит 22-летний велосипедист. Его нашли на обочине спустя сутки. Все указывало на то, что произошло ДТП: недалеко валялось зеркало заднего вида от машины и на велосипеде были видны следы синей краски.
Спустя несколько дней оперативники установили личность водителя. Им оказался 20-летний житель Усольского района. Как утверждает он сам, в тот момент он был в состоянии алкогольного опьянения. Это подтверждают и очевидцы.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — арест.