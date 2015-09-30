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Posted 30 сентября 2015, 08:20

Published 30 сентября 2015, 08:20

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

В Прикамье задержали 20-летнего водителя, сбившего на трассе велосипедиста

В Прикамье задержали 20-летнего водителя, сбившего на трассе велосипедиста

30 сентября 2015, 08:20
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
На момент совершения ДТП водитель был пьян.

Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Березниковский» задержан водитель, совершивший наезд на велосипедиста и скрывшийся с места аварии, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 17 сентября на трассе «Березники-Пыскор» был сбит 22-летний велосипедист. Его нашли на обочине спустя сутки. Все указывало на то, что произошло ДТП: недалеко валялось зеркало заднего вида от машины и на велосипеде были видны следы синей краски.

Спустя несколько дней оперативники установили личность водителя. Им оказался 20-летний житель Усольского района. Как утверждает он сам, в тот момент он был в состоянии алкогольного опьянения. Это подтверждают и очевидцы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — арест.

#Авто#Дтп
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