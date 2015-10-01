Директор парка аттракционов получил условный срок за травмированного ребенка

В результате инцидента ребенок получил множественные тяжелые травмы головы, переломы и ушибы. Суд приговорил директора парка к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год, со штрафом 250 тыс. рублей. По сообщению краевой прокуратуры, приговор не вступил в законную силу.