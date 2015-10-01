Директор парка аттракционов получил условный срок за травмированного ребенка

Posted 1 октября 2015, 09:51
Published 1 октября 2015, 09:51
Modified 2 марта 2023, 16:59
Updated 2 марта 2023, 16:59
Свердловский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Рубин Гуд Парки». Мужчина признан виновным в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
По решению суда,23 мая 2015 года, обвиняемый, являясь ответственным за безопасность аттракциона «Веревочный парк» в Центральном парке развлечений им. Горького, не обеспечил должный контроль за использованием технически исправного оборудования и страховочных устройств.
В результате на участке «Тарзанка» при спуске по стальному натянутому тросу, пострадала 11-летняя девочка. Ребенок упал с высоты четырех метров из-за отцепления тандема — каретки, на которой девочка закреплена при прохождении данного участка.
В результате инцидента ребенок получил множественные тяжелые травмы головы, переломы и ушибы. Суд приговорил директора парка к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год, со штрафом 250 тыс. рублей. По сообщению краевой прокуратуры, приговор не вступил в законную силу.