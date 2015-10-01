properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября 2015, 09:51

Published 1 октября 2015, 09:51

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

Директор парка аттракционов получил условный срок за травмированного ребенка

Директор парка аттракционов получил условный срок за травмированного ребенка

1 октября 2015, 09:51
Фото: Properm.ru.
11-летняя девочка упала с высоты четырех метров из-за отцепления тандема — каретки, на которой ребенок был закреплен при спуске по стальному натянутому тросу.

Свердловский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Рубин Гуд Парки». Мужчина признан виновным в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По решению суда,23 мая 2015 года, обвиняемый, являясь ответственным за безопасность аттракциона «Веревочный парк» в Центральном парке развлечений им. Горького, не обеспечил должный контроль за использованием технически исправного оборудования и страховочных устройств.

В результате на участке «Тарзанка» при спуске по стальному натянутому тросу, пострадала 11-летняя девочка. Ребенок упал с высоты четырех метров из-за отцепления тандема — каретки, на которой девочка закреплена при прохождении данного участка.

В результате инцидента ребенок получил множественные тяжелые травмы головы, переломы и ушибы. Суд приговорил директора парка к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год, со штрафом 250 тыс. рублей. По сообщению краевой прокуратуры, приговор не вступил в законную силу.

#Общество#Пострадал ребенок#Парк аттракционов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика