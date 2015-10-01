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Posted 1 октября 2015, 06:25

Published 1 октября 2015, 06:25

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

Для сотрудников «Гознака» продлят время работы автобусного маршрута №80

Для сотрудников «Гознака» продлят время работы автобусного маршрута №80

1 октября 2015, 06:25
Фото: Properm.ru.
Нововведение вступает в силу с сегодняшнего дня.

В Перми с 1 октября вводится дополнительный рейс автобусного маршрута №80. Выезжать он будет в 23:09 от остановки «Театр «Ироничная компания». В обратном направлении от остановки «Детский дом культуры имени Кирова» автобус будет отправляться в 21:50. Таким образом маршрут будет работать на 50 минут дольше, сообщает администрация города.

Дополнительный рейс вводится по просьбам работников печатной фабрики «Гознак». Через одноименный остановочный пункт в направлении Закамска последний автобус будет проходить в 23:21, а в направлении микрорайона Ераничи в 22:47.

#Общество#Автобус#Гознак
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