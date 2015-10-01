Для сотрудников «Гознака» продлят время работы автобусного маршрута №80

В Перми с 1 октября вводится дополнительный рейс автобусного маршрута №80. Выезжать он будет в 23:09 от остановки «Театр «Ироничная компания». В обратном направлении от остановки «Детский дом культуры имени Кирова» автобус будет отправляться в 21:50. Таким образом маршрут будет работать на 50 минут дольше, сообщает администрация города.