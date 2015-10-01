На защиту Игоря Гладнева встали пермские деятели культуры

Posted 1 октября 2015, 08:40
Published 1 октября 2015, 08:40
Modified 2 марта 2023, 16:59
Updated 2 марта 2023, 16:59
В пресс-службе краевого Минкульта заявили, что сейчас в Перми проходит спланированная акция по дискредитации министра культуры Пермского края Игоря Гладнева.
Напомним, пермский активист Александр Калих составил петицию, посвященную отставке Гладнева и адресованную Виктору Басаргину. «Пермский край теряет остатки достоинства, остатки уважения в глазах российской и мировой культурной общественности», — считает автор, уточняя, что едва ли не единственным мероприятием, которое за последнее время поддержал министр, стал праздник «Весёлый коровяк» с метанием коровьих лепёшек. По состоянию на 30 сентября петицию подписали более тысячи человек.
В ответ пермские работники культуры написали обращение, в котором выражают несогласие сточкой зрения Калиха. В их числе директор библиотеки им. Горького Елена Сеземина, директор пермской филармонии Галина Кокоулина, директор пермского краеведческого музея Ольга Юдина, председатель Пермского отделения Союза писателей РФ Владимир Якушев, директор Пермского музыкального колледжа Олег Згогурин, ректор Пермского государственного института культуры Людмила Дробышева-Разумовская, композитор, протоиерей Игорь Ануфриев и другие деятели культуры Перми и Пермского края.
В Минкульте считают, что политика Гладнева направлена исключительно на сохранение позитивных процессов в сфере культуры.