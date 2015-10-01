На защиту Игоря Гладнева встали пермские деятели культуры

Напомним, пермский активист Александр Калих составил петицию, посвященную отставке Гладнева и адресованную Виктору Басаргину. «Пермский край теряет остатки достоинства, остатки уважения в глазах российской и мировой культурной общественности», — считает автор, уточняя, что едва ли не единственным мероприятием, которое за последнее время поддержал министр, стал праздник «Весёлый коровяк» с метанием коровьих лепёшек. По состоянию на 30 сентября петицию подписали более тысячи человек.