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Posted 1 октября 2015, 08:40

Published 1 октября 2015, 08:40

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

На защиту Игоря Гладнева встали пермские деятели культуры

На защиту Игоря Гладнева встали пермские деятели культуры

1 октября 2015, 08:40
Фото: Properm.ru.
В Минкульте считают, что политика Гладнева направлена исключительно на сохранение позитивных процессов в сфере культуры.

В пресс-службе краевого Минкульта заявили, что сейчас в Перми проходит спланированная акция по дискредитации министра культуры Пермского края Игоря Гладнева.

Напомним, пермский активист Александр Калих составил петицию, посвященную отставке Гладнева и адресованную Виктору Басаргину. «Пермский край теряет остатки достоинства, остатки уважения в глазах российской и мировой культурной общественности», — считает автор, уточняя, что едва ли не единственным мероприятием, которое за последнее время поддержал министр, стал праздник «Весёлый коровяк» с метанием коровьих лепёшек. По состоянию на 30 сентября петицию подписали более тысячи человек.

В ответ пермские работники культуры написали обращение, в котором выражают несогласие сточкой зрения Калиха. В их числе директор библиотеки им. Горького Елена Сеземина, директор пермской филармонии Галина Кокоулина, директор пермского краеведческого музея Ольга Юдина, председатель Пермского отделения Союза писателей РФ Владимир Якушев, директор Пермского музыкального колледжа Олег Згогурин, ректор Пермского государственного института культуры Людмила Дробышева-Разумовская, композитор, протоиерей Игорь Ануфриев и другие деятели культуры Перми и Пермского края.

Деятели культуры:- В вину Игорю Гладневу, например, вменяется исключение из списка мероприятий, поддерживаемых министерством культуры, поэтического фестиваля «СловоНова», фестиваля детских театров, фестиваля театра и кино «Текстура», «Белых ночей», «Пространство режиссуры». Но вместо «СловоНова» появился очень достойный поэтический фестиваль «Компрос», вместо столичной «Большой перемены» — фестиваль детских театров «АртКаникулы», который пермяки сделали ничем не хуже москвичей, на смену «Белым ночам» пришел «Пермский калейдоскоп», бюджет которого в разы меньше бюджета «Белых ночей». Театральный фестиваль «Пространство режиссуры» по просьбе Театра-Театра перенесен на 2016 год, затраты на него запланированы в бюджете министерства культуры.

В Минкульте считают, что политика Гладнева направлена исключительно на сохранение позитивных процессов в сфере культуры.

#Общество#Отставка
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